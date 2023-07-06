Победа Джо Байдена на выборах зависит от решения Владимира Путина, отметила Аннетта Мейритц Фото: Official White House / Cameron Smith

От решения президента России Владимира Путина по поводу спецоперации зависит переизбрание нынешнего главы США Джо Байдена. Об этом заявила обозреватель Аннетт Мейритц.

«Когда Байден будет бороться за переизбрание, президент должен представить перспективы сценария ухода из конфликта на Украине. Россия повлияла на президентские выборы 2016 года, начав масштабную кампанию по дезинформации в США. Теперь Путин в очередной раз определяет политику США — и шансы Байдена на переизбрание», — написала Аннетт Мейритц в свой колонке в немецкой газете Handelsblatt .

Она отметила, что растущее движение оппозиции в США может сменить вектор политического курса страны. После этого, вероятно, Штаты откажутся поставлять Украине военную помощь.

По словам Мейритц, кандидаты в президенты от республиканцев отмечают, что нынешний президент США — слабый лидер. Это связано с тем, что он инвестирует деньги в украинский конфликт вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд отмечал, что исход спецоперации на Украине зависит от результатов выборов в США. По его словам, если бывший президент Штатов Дональд Трамп победит, то конфликт на Украине подойдет к концу.

Ранее была озвучена версия, что США ввязались в конфликт на Украине, чтобы сбыть старое оружие. Этот шаг позволяет запустить обновленное военное производство, передает телеканал 360.