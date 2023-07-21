США уговаривают Африку не сотрудничать с Россией

Лидеры африканских стран находятся под давлением властей США. Вашингтон хочет, чтобы те осудили уход России из зерновой сделки. Об этом сообщают сами африканские чиновники.
«По словам африканских официальных лиц, другие африканские лидеры находятся под давлением США. Вашингтон хочет, чтобы они осудили Россию по зерновому вопросу и не поехали на предстоящий саммит в Санкт-Петербург», — передают авторы Financial Times. Также авторы издания, ссылаясь на украинских представителей, уточняют, что Киев выступает против подписания трехстороннего меморандума о взаимопонимании между Турцией, Россией и Катаром.
В ЮАР с визитом собирается приехать заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Ее цель заключается в том, чтобы отговорить власти страны от сотрудничества с Россией. В МИД РФ заявили, что Россия продолжает сотрудничать со странами Африки, чтобы те не ощутили негативных последствий от прекращения зерновой сделки, передает RT.
Лидеры африканских стран находятся под давлением властей США. Вашингтон хочет, чтобы те осудили уход России из зерновой сделки. Об этом сообщают сами африканские чиновники. «По словам африканских официальных лиц, другие африканские лидеры находятся под давлением США. Вашингтон хочет, чтобы они осудили Россию по зерновому вопросу и не поехали на предстоящий саммит в Санкт-Петербург», — передают авторы Financial Times. Также авторы издания, ссылаясь на украинских представителей, уточняют, что Киев выступает против подписания трехстороннего меморандума о взаимопонимании между Турцией, Россией и Катаром. В ЮАР с визитом собирается приехать заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Ее цель заключается в том, чтобы отговорить власти страны от сотрудничества с Россией. В МИД РФ заявили, что Россия продолжает сотрудничать со странами Африки, чтобы те не ощутили негативных последствий от прекращения зерновой сделки, передает RT.