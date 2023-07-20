В США заявили о планах Нуланд посетить ЮАР, чтобы рассорить ее с Россией

Foreign Policy: заместитель госсекретаря США Нуланд хочет переубедить страны ЮАР поддерживать РФ

20 июля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Виктория Нуланд хочет рассорить РФ и ЮАР Фото: Brookings Institution/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0) Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд планирует посетить страны Южной Африканской Республики, чтобы их правительство пересмотрело свое положительное отношение к России. Об этом пишет американский журналист, специализирующийся на международных вопросах Робби Греймер. «В ближайшие недели в Южную Африку прибудет один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента Виктория Нуланд <…>, чтобы найти способы оказать давление на ЮАР. [Нуланд хочет], чтобы Африка пересмотрела свои отношения с Россией», — уточняет Робби Греймер в своем материале для Foreign Policy. Автор ссылается на заявления официальных источников американского правительства. Помимо Нуланд в ЮАР отправятся и другие чиновники. Страны Южной Африки в отличие от многих западных стран положительно относится к РФ, стараясь сохранять нейтралитет в вопросах спецоперации на Украине. В вопросах международных отношений ЮАР идет навстречу Москве, запрещая продажу своего оружия некоторым странам с целью сохранения российской безопасности. Африка также хотела стать посредником в урегулировании конфликта между РФ и Украиной. В Кремле ждут президента ЮАР на предстоящем саммите в Санкт-Петербурге, передает «Национальная служба новостей».

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд планирует посетить страны Южной Африканской Республики, чтобы их правительство пересмотрело свое положительное отношение к России. Об этом пишет американский журналист, специализирующийся на международных вопросах Робби Греймер. «В ближайшие недели в Южную Африку прибудет один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента Виктория Нуланд <…>, чтобы найти способы оказать давление на ЮАР. [Нуланд хочет], чтобы Африка пересмотрела свои отношения с Россией», — уточняет Робби Греймер в своем материале для Foreign Policy. Автор ссылается на заявления официальных источников американского правительства. Помимо Нуланд в ЮАР отправятся и другие чиновники. Страны Южной Африки в отличие от многих западных стран положительно относится к РФ, стараясь сохранять нейтралитет в вопросах спецоперации на Украине. В вопросах международных отношений ЮАР идет навстречу Москве, запрещая продажу своего оружия некоторым странам с целью сохранения российской безопасности. Африка также хотела стать посредником в урегулировании конфликта между РФ и Украиной. В Кремле ждут президента ЮАР на предстоящем саммите в Санкт-Петербурге, передает «Национальная служба новостей».