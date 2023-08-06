Украинский военнопленный признался, что узнал о наступлении из Tik-Tok

07 августа 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Украинское командование отправляем ВСУ в наступление без предупреждения Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) узнают о контрнаступлении из Tik Tok. При этом командование разделяются во мнениях о начале наступления. «Слышал про контрнаступление. Я даже не могу знать [о его целях]. Узнал из телевидения нашего и Tik Tok. Командиры ничего нам не рассказывают. Кто-то говорит, что уже началось, а другие, что нет. Этого я не могу понять», — рассказал военнопленный украинский солдат Ярослав Миронюк. Его слова приводит РИА Новости. Он также рассказал, что украинское командование отправляет своих солдат на позиции, не разъясняя тем, что их ждет. Например, для ВСУ оказалось полной неожиданностью появление российских военных в Старомайорское. Когда украинские бойцы увидели русских, они тут же сдались. «Нас было четверо», подчеркнул Миронюк. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. До этого Киев несколько раз заявлял о его начале, но по факту ничего не было. За последние два месяца Киев потерял 43 тысячи своих солдат, передает Минобороны РФ. Британские журналисты из Express говорят, что Украина планирует завершающую стадию наступления.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) узнают о контрнаступлении из Tik Tok. При этом командование разделяются во мнениях о начале наступления. «Слышал про контрнаступление. Я даже не могу знать [о его целях]. Узнал из телевидения нашего и Tik Tok. Командиры ничего нам не рассказывают. Кто-то говорит, что уже началось, а другие, что нет. Этого я не могу понять», — рассказал военнопленный украинский солдат Ярослав Миронюк. Его слова приводит РИА Новости. Он также рассказал, что украинское командование отправляет своих солдат на позиции, не разъясняя тем, что их ждет. Например, для ВСУ оказалось полной неожиданностью появление российских военных в Старомайорское. Когда украинские бойцы увидели русских, они тут же сдались. «Нас было четверо», подчеркнул Миронюк. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. До этого Киев несколько раз заявлял о его начале, но по факту ничего не было. За последние два месяца Киев потерял 43 тысячи своих солдат, передает Минобороны РФ. Британские журналисты из Express говорят, что Украина планирует завершающую стадию наступления.