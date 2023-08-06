Express: Украина перешла к завершающей фазе наступления

Украинская армия готовится к запуску третьей фазы контрнаступления, которая может стать завершающей. Об этом пишет британская газета Express.
«Теперь Украина может перейти к третьему этапу контрнаступления. Их атака скоро достигнет кульминации», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в скором времени в наступление будут введены тяжелые механизированные бригады, подготовленные Западом.
Предыдущие месяцы оказались крайне сложными для ВСУ, которые сталкивались с плотными российскими укреплениями и понесли значительные потери. Российская система фортификаций, включающая противотанковые и противопехотные мины, артиллерийскую поддержку и простирающаяся на множество километров, заставляет Украину изменить тактику, чтобы сохранить свою оставшуюся бронетехнику, заключили в газете.
Ранее стало известно, что ВСУ начали перекомплектацию тысяч военных из резерва для основной фазы контрнаступления на направлении Запорожья. Пентагон сообщает, что этот удар является главным испытанием для Украины, поскольку многие из переброшенных военнослужащих получили обучение и оборудование от Запада.
Украинская армия готовится к запуску третьей фазы контрнаступления, которая может стать завершающей. Об этом пишет британская газета Express. «Теперь Украина может перейти к третьему этапу контрнаступления. Их атака скоро достигнет кульминации», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в скором времени в наступление будут введены тяжелые механизированные бригады, подготовленные Западом. Предыдущие месяцы оказались крайне сложными для ВСУ, которые сталкивались с плотными российскими укреплениями и понесли значительные потери. Российская система фортификаций, включающая противотанковые и противопехотные мины, артиллерийскую поддержку и простирающаяся на множество километров, заставляет Украину изменить тактику, чтобы сохранить свою оставшуюся бронетехнику, заключили в газете. Ранее стало известно, что ВСУ начали перекомплектацию тысяч военных из резерва для основной фазы контрнаступления на направлении Запорожья. Пентагон сообщает, что этот удар является главным испытанием для Украины, поскольку многие из переброшенных военнослужащих получили обучение и оборудование от Запада.