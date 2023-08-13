В Китае объяснили, почему РФ долгое время не переходила в контратаку

Asia Times: армия России планировала измотать ВСУ перед контратакой

14 августа 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

На данный момент армия России продвигается на купянском направлении Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) армия России не переходила в нападение для того, чтобы измотать украинскую армию. Об этом сообщает китайское интернет-издание Asia Times. «Русские держались в обороне вместо того, чтобы начать большой рывок, чтобы закончить контрнаступление Украины, пытаясь измотать украинцев и расколоть поддержку Киева среди западных стран», — говорится в материале . Отмечается, что на данный момент российская армия наступает на купянском направлении. По данным интернет-издания, армия России подготовила для атаки несколько тысяч военных. Наступление на этом направлении может перевернуть ситуацию на фронте. На данный момент армия России продвигается на купянском направлении (Харьковская область). В районе, подконтрольном Украине, уже объявлена эвакуация. По данным немецких СМИ, ВС РФ пошли в наступление в самый неподходящий для Украины момент. Дело в том, что значительные силы украинской армии расположены в Запорожской области. До атаки на купянском направлении армия России больше сосредотачивалась на обороне.

Во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) армия России не переходила в нападение для того, чтобы измотать украинскую армию. Об этом сообщает китайское интернет-издание Asia Times. «Русские держались в обороне вместо того, чтобы начать большой рывок, чтобы закончить контрнаступление Украины, пытаясь измотать украинцев и расколоть поддержку Киева среди западных стран», — говорится в материале. Отмечается, что на данный момент российская армия наступает на купянском направлении. По данным интернет-издания, армия России подготовила для атаки несколько тысяч военных. Наступление на этом направлении может перевернуть ситуацию на фронте. На данный момент армия России продвигается на купянском направлении (Харьковская область). В районе, подконтрольном Украине, уже объявлена эвакуация. По данным немецких СМИ, ВС РФ пошли в наступление в самый неподходящий для Украины момент. Дело в том, что значительные силы украинской армии расположены в Запорожской области. До атаки на купянском направлении армия России больше сосредотачивалась на обороне.