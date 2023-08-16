16 августа 2023

Глава оборонного комитета ГД Картаполов поддержал идею ставить мигрантов на воинский учет

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ставить на воинский учет иностранцев, получающих паспорт Фото:

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поддержал предложение главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о постановке мигрантов на воинский учет вместе с получением ими российского паспорта. Об этом парламентарий заявил в разговоре с URA.RU.

«Поддерживаю», — сказал Андрей Картаполов. Так он ответил на вопрос агентства об инициативе Валерия Фадеева.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что мужчины-иностранцы забывают встать на воинский учет после получения паспорта. Он отметил, что на воинском учете должны стоять все мужчины, даже с проблемами со здоровьем. Активист таджикской диаспоры Абдулло Давлатов поддержал эту идею.

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поддержал предложение главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о постановке мигрантов на воинский учет вместе с получением ими российского паспорта. Об этом парламентарий заявил в разговоре с URA.RU. «Поддерживаю», — сказал Андрей Картаполов. Так он ответил на вопрос агентства об инициативе Валерия Фадеева. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что мужчины-иностранцы забывают встать на воинский учет после получения паспорта. Он отметил, что на воинском учете должны стоять все мужчины, даже с проблемами со здоровьем. Активист таджикской диаспоры Абдулло Давлатов поддержал эту идею.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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