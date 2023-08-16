Глава оборонного комитета ГД Картаполов поддержал идею ставить мигрантов на воинский учет

17 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ставить на воинский учет иностранцев, получающих паспорт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поддержал предложение главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о постановке мигрантов на воинский учет вместе с получением ими российского паспорта. Об этом парламентарий заявил в разговоре с URA.RU. «Поддерживаю», — сказал Андрей Картаполов. Так он ответил на вопрос агентства об инициативе Валерия Фадеева. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что мужчины-иностранцы забывают встать на воинский учет после получения паспорта. Он отметил, что на воинском учете должны стоять все мужчины, даже с проблемами со здоровьем. Активист таджикской диаспоры Абдулло Давлатов поддержал эту идею.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поддержал предложение главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о постановке мигрантов на воинский учет вместе с получением ими российского паспорта. Об этом парламентарий заявил в разговоре с URA.RU. «Поддерживаю», — сказал Андрей Картаполов. Так он ответил на вопрос агентства об инициативе Валерия Фадеева. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что мужчины-иностранцы забывают встать на воинский учет после получения паспорта. Он отметил, что на воинском учете должны стоять все мужчины, даже с проблемами со здоровьем. Активист таджикской диаспоры Абдулло Давлатов поддержал эту идею.