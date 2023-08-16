Глава оборонного комитета ГД Картаполов поддержал идею ставить мигрантов на воинский учет

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поддержал предложение главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о постановке мигрантов на воинский учет вместе с получением ими российского паспорта. Об этом парламентарий заявил в разговоре с URA.RU.
«Поддерживаю», — сказал Андрей Картаполов. Так он ответил на вопрос агентства об инициативе Валерия Фадеева.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что мужчины-иностранцы забывают встать на воинский учет после получения паспорта. Он отметил, что на воинском учете должны стоять все мужчины, даже с проблемами со здоровьем. Активист таджикской диаспоры Абдулло Давлатов поддержал эту идею.
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