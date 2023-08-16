В СПЧ придумали, как упростить постановку на воинский учет иностранцев

Валерий Фадеев: получение паспорта нужно объединить с воинским учетом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военный билет. москва, военный билет, паспорт
Валерий Фадеев заявил, что все мужчины в стране должны стоять на воинском учете Фото:

Получение российского паспорта мужчинами-мигрантами нужно объединить с постановкой их на воинский учет. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Наше предложение — синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают», — сообщил Фадеев на пресс-конференции в Москве. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что СПЧ готов продумать процесс объединения двух актов.

Фадеев подчеркнул, что мужчины-иностранцы забывают встать на воинский учет после получения паспорта. Он отметил, что на воинском учете должны стоять все мужчины, даже с проблемами со здоровьем.

Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что в городе прошел миграционный рейд. В ходе него было выявлено около ста мигрантов с российским гражданством, передает телеканал 360. Их отправили в военкомат, чтобы поставить на воинский учет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Получение российского паспорта мужчинами-мигрантами нужно объединить с постановкой их на воинский учет. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Наше предложение — синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают», — сообщил Фадеев на пресс-конференции в Москве. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что СПЧ готов продумать процесс объединения двух актов. Фадеев подчеркнул, что мужчины-иностранцы забывают встать на воинский учет после получения паспорта. Он отметил, что на воинском учете должны стоять все мужчины, даже с проблемами со здоровьем. Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что в городе прошел миграционный рейд. В ходе него было выявлено около ста мигрантов с российским гражданством, передает телеканал 360. Их отправили в военкомат, чтобы поставить на воинский учет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...