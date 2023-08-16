В СПЧ придумали, как упростить постановку на воинский учет иностранцев

Валерий Фадеев: получение паспорта нужно объединить с воинским учетом

16 августа 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Валерий Фадеев заявил, что все мужчины в стране должны стоять на воинском учете Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Получение российского паспорта мужчинами-мигрантами нужно объединить с постановкой их на воинский учет. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Наше предложение — синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают», — сообщил Фадеев на пресс-конференции в Москве. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что СПЧ готов продумать процесс объединения двух актов. Фадеев подчеркнул, что мужчины-иностранцы забывают встать на воинский учет после получения паспорта. Он отметил, что на воинском учете должны стоять все мужчины, даже с проблемами со здоровьем. Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что в городе прошел миграционный рейд. В ходе него было выявлено около ста мигрантов с российским гражданством, передает телеканал 360. Их отправили в военкомат, чтобы поставить на воинский учет.

Получение российского паспорта мужчинами-мигрантами нужно объединить с постановкой их на воинский учет. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Наше предложение — синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают», — сообщил Фадеев на пресс-конференции в Москве. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что СПЧ готов продумать процесс объединения двух актов. Фадеев подчеркнул, что мужчины-иностранцы забывают встать на воинский учет после получения паспорта. Он отметил, что на воинском учете должны стоять все мужчины, даже с проблемами со здоровьем. Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что в городе прошел миграционный рейд. В ходе него было выявлено около ста мигрантов с российским гражданством, передает телеканал 360. Их отправили в военкомат, чтобы поставить на воинский учет.