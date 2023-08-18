Минфин предложил способ борьбы с дефицитом валюты

«Известия»: Федеральное казначейство начнет предоставлять банкам кредиты в юанях

18 августа 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

В резервах у Минфина находится значительное число юаней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральному казначейству могут разрешить проводить торгово-финансовые операции с юанем. Это позволит повысить юаневую ликвидность для банков, следует из проекта постановления правительства, которое подготовил Минфин. «Валютный своп — высоконадежный инструмент, запуск свопов в юанях повысит удобство управления временно свободными денежными средствами при не повышении рисков. Объемы и сроки проведения данных операций будут определяться таким образом, чтобы исключить их влияние на российский денежный и валютный рынок», — пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, которое подготовил Минфин. В резервах у Минфина находится значительное число юаней, а у банков иногда возникает дефицит ликвидности этой валюты. Казначейство получит возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через своп. То есть госорган фактически выдаст банкам кредит в китайской валюте (как правило, на один день), сам зарабатывая при этом на курсовой разнице. Ранее россияне начали активно открывать вклады в китайских юанях. Как рассказали URA.RU в пресс-службе БКС Банка, с начала года сумма таких депозитов увеличилось в два раза. Рост в два раза зафиксирован и по числу клиентов.

Федеральному казначейству могут разрешить проводить торгово-финансовые операции с юанем. Это позволит повысить юаневую ликвидность для банков, следует из проекта постановления правительства, которое подготовил Минфин. «Валютный своп — высоконадежный инструмент, запуск свопов в юанях повысит удобство управления временно свободными денежными средствами при не повышении рисков. Объемы и сроки проведения данных операций будут определяться таким образом, чтобы исключить их влияние на российский денежный и валютный рынок», — пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, которое подготовил Минфин. В резервах у Минфина находится значительное число юаней, а у банков иногда возникает дефицит ликвидности этой валюты. Казначейство получит возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через своп. То есть госорган фактически выдаст банкам кредит в китайской валюте (как правило, на один день), сам зарабатывая при этом на курсовой разнице. Ранее россияне начали активно открывать вклады в китайских юанях. Как рассказали URA.RU в пресс-службе БКС Банка, с начала года сумма таких депозитов увеличилось в два раза. Рост в два раза зафиксирован и по числу клиентов.