Monde: сторонники свергнутого президента Нигера одобрили вторжение Франции

19 августа 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Президент Нигера был смещен в результате государственного переворота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приближенный свернутого военными президента Нигера Мохамеда Базума сообщил, что прежние власти государства подписали договор с Францией о вторжении в страну. Это нужно для восстановления конституционной власти и борьбы с мятежниками. Ранее повстанцы сообщали, что французские силы получили право атаковать дворец нигерского президента. «Запрос, о котором говорили мятежники, действительно, существовал: «Когда мы поняли, в первые часы, что речь идет действительно о государственном перевороте, врио премьера Нигера Асуми Масуду запросил… поддержку Франции… Франция потребовала письменного разрешения», — передает газета Monde слова неназванного советника Базумы. Ранее Нигер был французской колонией. После 1960 года страна стала независимой, продолжая поставлять сырье во Францию. В материале газеты отмечается, что французские силы уже находятся в Нигере. Они прибыли к штабу нацгвардии 27 июля. У них было все готова для проведения операции. Однако Базум запретил им действовать, рассказал советник. К тому же часть военных в Нигере, которая сначала не поддерживала мятежников, в итоге перешла на их сторону. Президент Нигера Базум был свергнут в результате государственного переворота. После этого мятежники создали свое правительство. Главы большинства африканских стран осудили переворот. Они также выступили за военное вмешательство. После этого мятежники усилили свое военное присутствие на границах Бенина и Нигерии. Также повстанцы заявляли, что убьют Базуму, если военные из других стран войдут в Нигер. На данный момент мятежники не собираются сотрудничать с ЧВК «Вагнер», часть которой находится в Африке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приближенный свернутого военными президента Нигера Мохамеда Базума сообщил, что прежние власти государства подписали договор с Францией о вторжении в страну. Это нужно для восстановления конституционной власти и борьбы с мятежниками. Ранее повстанцы сообщали, что французские силы получили право атаковать дворец нигерского президента. «Запрос, о котором говорили мятежники, действительно, существовал: «Когда мы поняли, в первые часы, что речь идет действительно о государственном перевороте, врио премьера Нигера Асуми Масуду запросил… поддержку Франции… Франция потребовала письменного разрешения», — передает газета Monde слова неназванного советника Базумы. Ранее Нигер был французской колонией. После 1960 года страна стала независимой, продолжая поставлять сырье во Францию. В материале газеты отмечается, что французские силы уже находятся в Нигере. Они прибыли к штабу нацгвардии 27 июля. У них было все готова для проведения операции. Однако Базум запретил им действовать, рассказал советник. К тому же часть военных в Нигере, которая сначала не поддерживала мятежников, в итоге перешла на их сторону. Президент Нигера Базум был свергнут в результате государственного переворота. После этого мятежники создали свое правительство. Главы большинства африканских стран осудили переворот. Они также выступили за военное вмешательство. После этого мятежники усилили свое военное присутствие на границах Бенина и Нигерии. Также повстанцы заявляли, что убьют Базуму, если военные из других стран войдут в Нигер. На данный момент мятежники не собираются сотрудничать с ЧВК «Вагнер», часть которой находится в Африке.