На трассе Екатеринбург-Пермь водители встали в глухую пробку. Фото

29 августа 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Водители стоят в пробке более шести часов (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU На трассе Екатеринбург-Пермь автомобилисты встали в пробку. Один из водителей сообщил URA.RU, что стоит в пробке уже больше шести часов. «Еду в сторону Перми уже больше шести часов. Движения практически нет», — поделился собеседник агентства. Мужчина едет на фуре. Он считает, что пробка образовалась из-за дорожных работ. «Мне жалко водителей легковушек, они стоят с нами (водителями большегрузов — прим. URA.RU), не могут даже поесть», — добавил водитель. По данным приложения «Яндекс.Карты», дорожные работы на трассе ведутся на нескольких участках. Дорога от Екатеринбурга до Перми, по данным сервиса, ориентировочно займет пять с половиной часов. Фото: предоставлено водителем По данным сервиса, дорога от Екатеринбурга до Перми займет 5,5 часов Скрин: приложение «Яндекс.Карты» На трассе ведутся дорожные работы Скрин: приложение «Яндекс.Карты»

На трассе Екатеринбург-Пермь автомобилисты встали в пробку. Один из водителей сообщил URA.RU, что стоит в пробке уже больше шести часов. «Еду в сторону Перми уже больше шести часов. Движения практически нет», — поделился собеседник агентства. Мужчина едет на фуре. Он считает, что пробка образовалась из-за дорожных работ. «Мне жалко водителей легковушек, они стоят с нами (водителями большегрузов — прим. URA.RU), не могут даже поесть», — добавил водитель. По данным приложения «Яндекс.Карты», дорожные работы на трассе ведутся на нескольких участках. Дорога от Екатеринбурга до Перми, по данным сервиса, ориентировочно займет пять с половиной часов.