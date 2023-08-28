28 августа 2023

На трассе Екатеринбург-Пермь водители встали в глухую пробку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крым. День перед референдумом., пробка, шоссе, трасса, знак ограничения скорости
Водители стоят в пробке более шести часов (архивное фото) Фото:

На трассе Екатеринбург-Пермь автомобилисты встали в пробку. Один из водителей сообщил URA.RU, что стоит в пробке уже больше шести часов.

«Еду в сторону Перми уже больше шести часов. Движения практически нет», — поделился собеседник агентства.

Мужчина едет на фуре. Он считает, что пробка образовалась из-за дорожных работ. «Мне жалко водителей легковушек, они стоят с нами (водителями большегрузов — прим. URA.RU), не могут даже поесть», — добавил водитель.

По данным приложения «Яндекс.Карты», дорожные работы на трассе ведутся на нескольких участках. Дорога от Екатеринбурга до Перми, по данным сервиса, ориентировочно займет пять с половиной часов.

Фото:
По данным сервиса, дорога от Екатеринбурга до Перми займет 5,5 часов
По данным сервиса, дорога от Екатеринбурга до Перми займет 5,5 часов
На трассе ведутся дорожные работы
На трассе ведутся дорожные работы

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На трассе Екатеринбург-Пермь автомобилисты встали в пробку. Один из водителей сообщил URA.RU, что стоит в пробке уже больше шести часов. «Еду в сторону Перми уже больше шести часов. Движения практически нет», — поделился собеседник агентства. Мужчина едет на фуре. Он считает, что пробка образовалась из-за дорожных работ. «Мне жалко водителей легковушек, они стоят с нами (водителями большегрузов — прим. URA.RU), не могут даже поесть», — добавил водитель. По данным приложения «Яндекс.Карты», дорожные работы на трассе ведутся на нескольких участках. Дорога от Екатеринбурга до Перми, по данным сервиса, ориентировочно займет пять с половиной часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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