Baza: фигуристка Горбачева пропала после ссоры с тренером

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
У Алины Горбачевой произошла ссора с тренером, пишет Baza Фото:
новость из сюжета
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Фигуристка Алина Горбачева исчезла после ссоры с тренером. Вечером 28 августа после тренировки она покинула «Чкалов Арену» и направилась в сторону Владимирской церкви.

«Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что 28 августа она вышла из «Чкалов Арены» после тренировки и направилась в сторону Владимирской церкви. Затем она вошла в парк на набережной. На данный момент местонахождение Алины неизвестно, передали в telegram-канале.

Ранее стало известно, что Алина Горбачева объявлена пропавшей в Москве. Ее мать Екатерина сообщила об этом. После выхода с катка вечером 28 августа, Алина не вернулась домой, и на данный момент ее местонахождение неизвестно. На Покровской набережной были найдены ее вещи, однако сама фигуристка не была обнаружена. Проводятся поисковые операции с участием спасателей.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фигуристка Алина Горбачева исчезла после ссоры с тренером. Вечером 28 августа после тренировки она покинула «Чкалов Арену» и направилась в сторону Владимирской церкви. «Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что 28 августа она вышла из «Чкалов Арены» после тренировки и направилась в сторону Владимирской церкви. Затем она вошла в парк на набережной. На данный момент местонахождение Алины неизвестно, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что Алина Горбачева объявлена пропавшей в Москве. Ее мать Екатерина сообщила об этом. После выхода с катка вечером 28 августа, Алина не вернулась домой, и на данный момент ее местонахождение неизвестно. На Покровской набережной были найдены ее вещи, однако сама фигуристка не была обнаружена. Проводятся поисковые операции с участием спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...