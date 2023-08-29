Baza: фигуристка Горбачева пропала после ссоры с тренером

29 августа 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

У Алины Горбачевой произошла ссора с тренером, пишет Baza Фото: Сергей Бобылев/ТАСС новость из сюжета Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве Фигуристка Алина Горбачева исчезла после ссоры с тренером. Вечером 28 августа после тренировки она покинула «Чкалов Арену» и направилась в сторону Владимирской церкви. «Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что 28 августа она вышла из «Чкалов Арены» после тренировки и направилась в сторону Владимирской церкви. Затем она вошла в парк на набережной. На данный момент местонахождение Алины неизвестно, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что Алина Горбачева объявлена пропавшей в Москве. Ее мать Екатерина сообщила об этом. После выхода с катка вечером 28 августа, Алина не вернулась домой, и на данный момент ее местонахождение неизвестно. На Покровской набережной были найдены ее вещи, однако сама фигуристка не была обнаружена. Проводятся поисковые операции с участием спасателей.

Фигуристка Алина Горбачева исчезла после ссоры с тренером. Вечером 28 августа после тренировки она покинула «Чкалов Арену» и направилась в сторону Владимирской церкви. «Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что 28 августа она вышла из «Чкалов Арены» после тренировки и направилась в сторону Владимирской церкви. Затем она вошла в парк на набережной. На данный момент местонахождение Алины неизвестно, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что Алина Горбачева объявлена пропавшей в Москве. Ее мать Екатерина сообщила об этом. После выхода с катка вечером 28 августа, Алина не вернулась домой, и на данный момент ее местонахождение неизвестно. На Покровской набережной были найдены ее вещи, однако сама фигуристка не была обнаружена. Проводятся поисковые операции с участием спасателей.