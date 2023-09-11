Президент гильдии арбитражных управляющих обвинен в махинациях с квартирами

СКР возбудил уголовное дело по статье «Особо крупное мошенничество» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих Станислава Клейменова обвинили в особо крупном мошенничестве. Такое же обвинение выдвинуто конкурсному управляющему обанкротившегося ООО «Дом Инвест» Павлу Коршунову. По версии следствия, они незаконно вывели 39 квартир в новостройках из конкурсной массы обанкротившегося ПАО «Межтопэнергобанк».

«Главное следственное управление СКР по Москве обвинило Станислава Клейменова и Павла Коршунова в особо крупном мошенничестве. Фигуранты способствовали незаконному выводу из конкурсной массы обанкротившегося ПАО „Межтопэнергобанк“ 39 квартир стоимостью 125 миллионов рублей. Управляющие утверждают законность своих действий», — написал « Коммерсант ».

В 2021 году на торги выставили право уступки требования долгов, победителем которых оказался столичный предприниматель, заплативший обанкротившейся компании «Дом строю» 25,5 миллиона рублей за 39 квартир в недостроенных подмосковных домах. После введения жилых корпусов в строй квартиры были проданы по рыночной цене, а недвижимость входила в залоговое имущество банка, указано в заявлении представителей Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Вначале представители пытались оспорить сделку в арбитражных судах, но «действия „Дом строя“ были признаны законными».

В СКР возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Особо крупное мошенничество». В ходе расследования выяснилось, что Коршунов проводил действия с залоговыми квартирами по распоряжениям Клейменова.