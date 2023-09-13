ФСБ задержала жителя Липецкой области, который помогал ВСУ в интернете

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Россиянина обвинили в госизмене за финансирование ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело в отношении жителя Липецкой области. Его обвиняют в государственной измене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина использовал для этого криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Липецкой области.

«Следственным отделением УФСБ России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении [россиянина] по статье 275 УК РФ „Государственная измена“», — отметили в пресс-службе. Отмечается, что обвиняемый также состоял в одной из леворадикальных группировок. Гражданин РФ переводил через свой банковский счет деньги в адрес ВСУ на их криптокошелек. Украинская сторона использовала полученные средства для покупки обмундирования солдатам ВСУ.

В сентябре сообщалось о нескольких случае задержания россиян по подозрению в государственной измене. Например, житель Краснодарского края был обвинен в попытке перейти на сторону Украины. Жительница Читы же обвинялась за фотосъемку для украинских пограничников.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело в отношении жителя Липецкой области. Его обвиняют в государственной измене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина использовал для этого криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Липецкой области. «Следственным отделением УФСБ России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении [россиянина] по статье 275 УК РФ „Государственная измена“», — отметили в пресс-службе. Отмечается, что обвиняемый также состоял в одной из леворадикальных группировок. Гражданин РФ переводил через свой банковский счет деньги в адрес ВСУ на их криптокошелек. Украинская сторона использовала полученные средства для покупки обмундирования солдатам ВСУ. В сентябре сообщалось о нескольких случае задержания россиян по подозрению в государственной измене. Например, житель Краснодарского края был обвинен в попытке перейти на сторону Украины. Жительница Читы же обвинялась за фотосъемку для украинских пограничников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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