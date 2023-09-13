ФСБ задержала жителя Липецкой области, который помогал ВСУ в интернете 13 сентября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 + Россиянина обвинили в госизмене за финансирование ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело в отношении жителя Липецкой области. Его обвиняют в государственной измене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина использовал для этого криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Липецкой области. «Следственным отделением УФСБ России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении [россиянина] по статье 275 УК РФ „Государственная измена“», — отметили в пресс-службе. Отмечается, что обвиняемый также состоял в одной из леворадикальных группировок. Гражданин РФ переводил через свой банковский счет деньги в адрес ВСУ на их криптокошелек. Украинская сторона использовала полученные средства для покупки обмундирования солдатам ВСУ. В сентябре сообщалось о нескольких случае задержания россиян по подозрению в государственной измене. Например, житель Краснодарского края был обвинен в попытке перейти на сторону Украины. Жительница Читы же обвинялась за фотосъемку для украинских пограничников. Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело в отношении жителя Липецкой области. Его обвиняют в государственной измене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина использовал для этого криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Липецкой области. «Следственным отделением УФСБ России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении [россиянина] по статье 275 УК РФ „Государственная измена“», — отметили в пресс-службе. Отмечается, что обвиняемый также состоял в одной из леворадикальных группировок. Гражданин РФ переводил через свой банковский счет деньги в адрес ВСУ на их криптокошелек. Украинская сторона использовала полученные средства для покупки обмундирования солдатам ВСУ. В сентябре сообщалось о нескольких случае задержания россиян по подозрению в государственной измене. Например, житель Краснодарского края был обвинен в попытке перейти на сторону Украины. Жительница Читы же обвинялась за фотосъемку для украинских пограничников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям