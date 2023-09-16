Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидирован боевик «Азова»* Зайченко

В зоне СВО ликвидировали боевика из украинского нацбатальона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне спецоперации был ликвидирован боевик нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Зайченко. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный в Telegram.
«В зоне СВО, в районе Кременной, ликвидирован боевик „Азова“ Максим Зайченко», — написал в посте Поддубный. Также военкор отметил, что вместе с Зайченко были ликвидированы другие боевики.
Ранее боевики «Азова» находились в Турции. Затем их вернули на Украину и они снова попали на фронт, передает телеканал 360.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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