16 сентября 2023

Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидирован боевик «Азова»* Зайченко

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В зоне СВО ликвидировали боевика из украинского нацбатальона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации был ликвидирован боевик нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Зайченко. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный в Telegram.

«В зоне СВО, в районе Кременной, ликвидирован боевик „Азова“ Максим Зайченко», — написал в посте Поддубный. Также военкор отметил, что вместе с Зайченко были ликвидированы другие боевики.

Ранее боевики «Азова» находились в Турции. Затем их вернули на Украину и они снова попали на фронт, передает телеканал 360.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

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В зоне спецоперации был ликвидирован боевик нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Зайченко. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный в Telegram. «В зоне СВО, в районе Кременной, ликвидирован боевик „Азова“ Максим Зайченко», — написал в посте Поддубный. Также военкор отметил, что вместе с Зайченко были ликвидированы другие боевики. Ранее боевики «Азова» находились в Турции. Затем их вернули на Украину и они снова попали на фронт, передает телеканал 360. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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