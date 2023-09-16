Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидирован боевик «Азова»* Зайченко 17 сентября 2023 в 00:59 Размер текста - 17 + В зоне СВО ликвидировали боевика из украинского нацбатальона Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации был ликвидирован боевик нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Зайченко. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный в Telegram. «В зоне СВО, в районе Кременной, ликвидирован боевик „Азова“ Максим Зайченко», — написал в посте Поддубный. Также военкор отметил, что вместе с Зайченко были ликвидированы другие боевики. Ранее боевики «Азова» находились в Турции. Затем их вернули на Украину и они снова попали на фронт, передает телеканал 360. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России В зоне спецоперации был ликвидирован боевик нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Зайченко. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный в Telegram. «В зоне СВО, в районе Кременной, ликвидирован боевик „Азова“ Максим Зайченко», — написал в посте Поддубный. Также военкор отметил, что вместе с Зайченко были ликвидированы другие боевики. Ранее боевики «Азова» находились в Турции. Затем их вернули на Украину и они снова попали на фронт, передает телеканал 360. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям