SHOT: репетитор по гитаре несколько лет домогался малолетней ученицы

19 сентября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Учитель игры на гитаре заприметил свою жертву в 2016 году, пишет Shot Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ленинградской области задержан репетитор по игре на гитаре, который в течение пяти лет домогался до своей несовершеннолетней ученицы во время занятий как в школе, так и в своем доме. Педагог работал в детской музыкальной школе в Кировске. «Учитель игры на гитаре на протяжении пяти лет домогался до несовершеннолетней ученицы на уроках в школе», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что 54-летний репетитор выбрал девочку как свою жертву в 2016 году, когда ей было пять лет. Родители маленькой девочки привели ее в школу, так как она хотела научиться играть на гитаре. Учитель начал приставать к девочке на уроках, а также на дополнительных занятиях у себя дома. Долгие годы девочка боялась рассказать о происходящем родителям, но в конце концов она не выдержала и пришла домой в слезах. Обвиняемый был задержан и на допросе признался во всем. У педагога есть жена и дочь. В настоящее время ему грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в совершении сексуальных действий сексуального характера в отношении ребенка, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Следственный комитет по Ленинградской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В Ленинградской области задержан репетитор по игре на гитаре, который в течение пяти лет домогался до своей несовершеннолетней ученицы во время занятий как в школе, так и в своем доме. Педагог работал в детской музыкальной школе в Кировске. «Учитель игры на гитаре на протяжении пяти лет домогался до несовершеннолетней ученицы на уроках в школе», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что 54-летний репетитор выбрал девочку как свою жертву в 2016 году, когда ей было пять лет. Родители маленькой девочки привели ее в школу, так как она хотела научиться играть на гитаре. Учитель начал приставать к девочке на уроках, а также на дополнительных занятиях у себя дома. Долгие годы девочка боялась рассказать о происходящем родителям, но в конце концов она не выдержала и пришла домой в слезах. Обвиняемый был задержан и на допросе признался во всем. У педагога есть жена и дочь. В настоящее время ему грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в совершении сексуальных действий сексуального характера в отношении ребенка, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Следственный комитет по Ленинградской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.