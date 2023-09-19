SHOT: репетитор по гитаре несколько лет домогался малолетней ученицы

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КТЦ Югра-Классик. Ханты-Мансийск, гитара, музыка
Учитель игры на гитаре заприметил свою жертву в 2016 году, пишет Shot Фото:

В Ленинградской области задержан репетитор по игре на гитаре, который в течение пяти лет домогался до своей несовершеннолетней ученицы во время занятий как в школе, так и в своем доме. Педагог работал в детской музыкальной школе в Кировске.

«Учитель игры на гитаре на протяжении пяти лет домогался до несовершеннолетней ученицы на уроках в школе», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что 54-летний репетитор выбрал девочку как свою жертву в 2016 году, когда ей было пять лет. Родители маленькой девочки привели ее в школу, так как она хотела научиться играть на гитаре.

Учитель начал приставать к девочке на уроках, а также на дополнительных занятиях у себя дома. Долгие годы девочка боялась рассказать о происходящем родителям, но в конце концов она не выдержала и пришла домой в слезах. Обвиняемый был задержан и на допросе признался во всем. У педагога есть жена и дочь. В настоящее время ему грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в совершении сексуальных действий сексуального характера в отношении ребенка, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Следственный комитет по Ленинградской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В Ленинградской области задержан репетитор по игре на гитаре, который в течение пяти лет домогался до своей несовершеннолетней ученицы во время занятий как в школе, так и в своем доме. Педагог работал в детской музыкальной школе в Кировске. «Учитель игры на гитаре на протяжении пяти лет домогался до несовершеннолетней ученицы на уроках в школе», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что 54-летний репетитор выбрал девочку как свою жертву в 2016 году, когда ей было пять лет. Родители маленькой девочки привели ее в школу, так как она хотела научиться играть на гитаре. Учитель начал приставать к девочке на уроках, а также на дополнительных занятиях у себя дома. Долгие годы девочка боялась рассказать о происходящем родителям, но в конце концов она не выдержала и пришла домой в слезах. Обвиняемый был задержан и на допросе признался во всем. У педагога есть жена и дочь. В настоящее время ему грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в совершении сексуальных действий сексуального характера в отношении ребенка, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Следственный комитет по Ленинградской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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