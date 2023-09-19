В США запаниковали после удара новым оружием РФ по самолетам ВСУ

Forbes: удар по украинскому МиГ-29 стал дебютом нового беспилотника «Ланцет»

20 сентября 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

Беспилотник «Ланцет» угрожают военным самолетам Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Модернизированный российский беспилотник «Ланцет» угрожает военным самолетам ВСУ. Об этом сообщил журнал Forbes. Авторы статьи отметили, что ВСУ нужно прятать свою технику от российского оружия. «„Ланцет“ дальностью 45 миль (72 км — прим. URA.RU) может угрожать не только МиГам в Долгинцево, но и любым украинским военным самолетам, использующим резервную базу в Вознесенске в Николаевской области», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что специалисты по планированию ВВС Украины должны переместить технику на северные базы, усилить работу ПВО или спрятать самолеты под укрытие. В газете подчеркнули, что на базах украинская противовоздушная оборона неактивна или не работает вовсе. Авторы статьи назвали удары по украинскому самолету Миг-29 в Долгинцево дебютом модернизированного беспилотника. Ранее «Ланцет» уничтожил МиГ-29 ВВС Украины в 70 км от линии фронта, передает «Царьград». На аэродроме были поражены сразу два украинских самолета. Точность и эффективность новых беспилотников ничем не уступает их предшественникам. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие семь лет производство БПЛА в РФ увеличится в два раза, передает «Национальная служба новостей».

Модернизированный российский беспилотник «Ланцет» угрожает военным самолетам ВСУ. Об этом сообщил журнал Forbes. Авторы статьи отметили, что ВСУ нужно прятать свою технику от российского оружия. «„Ланцет“ дальностью 45 миль (72 км — прим. URA.RU) может угрожать не только МиГам в Долгинцево, но и любым украинским военным самолетам, использующим резервную базу в Вознесенске в Николаевской области», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что специалисты по планированию ВВС Украины должны переместить технику на северные базы, усилить работу ПВО или спрятать самолеты под укрытие. В газете подчеркнули, что на базах украинская противовоздушная оборона неактивна или не работает вовсе. Авторы статьи назвали удары по украинскому самолету Миг-29 в Долгинцево дебютом модернизированного беспилотника. Ранее «Ланцет» уничтожил МиГ-29 ВВС Украины в 70 км от линии фронта, передает «Царьград». На аэродроме были поражены сразу два украинских самолета. Точность и эффективность новых беспилотников ничем не уступает их предшественникам. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие семь лет производство БПЛА в РФ увеличится в два раза, передает «Национальная служба новостей».