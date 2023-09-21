Свердловский депутат Бочкарев благодаря связям в ФСБ уехал воевать на Украину

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Депутат гордумы Североуральска отправился в качестве добровольца воевать на Украину Фото:

Депутат городской думы Североуральска (Свердловская область) Николай Бочкарев уехал воевать в зону спецоперации на Украине. Помощь в этом оказали связи в ФСБ.

«Бочкарев действительно сейчас находится на фронте, служит снайпером — мы поддерживаем связь. У него большой боевой опыт — в составе отряда ФСБ воевал в Чечне. Его награждали Орденом мужества, медалями „За отвагу“ и десятком других наград — достойный человек, в общем. На „гражданке“ он работал в охране, занимался патриотическим воспитанием школьников», — сказал корреспонденту URA.RU спикер гордумы Виктор Ильин.

Он добавил, что Бочкарев с февраля прошлого года пытался отправиться на Украину в качестве добровольца, однако его не брали по состоянию здоровья. Но благодаря связям в ФСБ, оставшимся со времен войны в Чечне, добровольцу удалось уехать на фронт воевать.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с Николаем Бочкаревым. Тот не ответил на звонки.

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Депутат городской думы Североуральска (Свердловская область) Николай Бочкарев уехал воевать в зону спецоперации на Украине. Помощь в этом оказали связи в ФСБ. «Бочкарев действительно сейчас находится на фронте, служит снайпером — мы поддерживаем связь. У него большой боевой опыт — в составе отряда ФСБ воевал в Чечне. Его награждали Орденом мужества, медалями „За отвагу“ и десятком других наград — достойный человек, в общем. На „гражданке“ он работал в охране, занимался патриотическим воспитанием школьников», — сказал корреспонденту URA.RU спикер гордумы Виктор Ильин. Он добавил, что Бочкарев с февраля прошлого года пытался отправиться на Украину в качестве добровольца, однако его не брали по состоянию здоровья. Но благодаря связям в ФСБ, оставшимся со времен войны в Чечне, добровольцу удалось уехать на фронт воевать. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Николаем Бочкаревым. Тот не ответил на звонки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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