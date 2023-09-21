Свердловский депутат Бочкарев благодаря связям в ФСБ уехал воевать на Украину

21 сентября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Североуральска отправился в качестве добровольца воевать на Украину Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат городской думы Североуральска (Свердловская область) Николай Бочкарев уехал воевать в зону спецоперации на Украине. Помощь в этом оказали связи в ФСБ. «Бочкарев действительно сейчас находится на фронте, служит снайпером — мы поддерживаем связь. У него большой боевой опыт — в составе отряда ФСБ воевал в Чечне. Его награждали Орденом мужества, медалями „За отвагу“ и десятком других наград — достойный человек, в общем. На „гражданке“ он работал в охране, занимался патриотическим воспитанием школьников», — сказал корреспонденту URA.RU спикер гордумы Виктор Ильин. Он добавил, что Бочкарев с февраля прошлого года пытался отправиться на Украину в качестве добровольца, однако его не брали по состоянию здоровья. Но благодаря связям в ФСБ, оставшимся со времен войны в Чечне, добровольцу удалось уехать на фронт воевать. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Николаем Бочкаревым. Тот не ответил на звонки.

Депутат городской думы Североуральска (Свердловская область) Николай Бочкарев уехал воевать в зону спецоперации на Украине. Помощь в этом оказали связи в ФСБ. «Бочкарев действительно сейчас находится на фронте, служит снайпером — мы поддерживаем связь. У него большой боевой опыт — в составе отряда ФСБ воевал в Чечне. Его награждали Орденом мужества, медалями „За отвагу“ и десятком других наград — достойный человек, в общем. На „гражданке“ он работал в охране, занимался патриотическим воспитанием школьников», — сказал корреспонденту URA.RU спикер гордумы Виктор Ильин. Он добавил, что Бочкарев с февраля прошлого года пытался отправиться на Украину в качестве добровольца, однако его не брали по состоянию здоровья. Но благодаря связям в ФСБ, оставшимся со времен войны в Чечне, добровольцу удалось уехать на фронт воевать. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Николаем Бочкаревым. Тот не ответил на звонки.