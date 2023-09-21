Песков рассказал о перспективах Нагорного Карабаха

В Кремле рассказали о перспективах Нагорного Карабаха
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле рассказали о перспективах Нагорного Карабаха после подписания мирного договора Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

После подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху есть шанс выйти на устойчивое развитие региона. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Подписание мирного договора] мы думаем, в любом случае будет в интересах как народа Азербайджана, так и народа Армении, в том числе, конечно же, и армян, которые проживают и будут проживать в Карабахе. Если мы добавим к этому усилия по развитию сотрудничества в области транспортной логистики и т. д., о чем говорилось как раз в трехсторонних документах [подписанных Россией, Азербайджаном и Арменией], мы выйдем уже на динамику достаточно устойчивого развития региона. Но это в перспективе», — сказал Песков.

На текущий момент, по словам представителя Кремля, вряд ли кто-то возьмется обозначить сроки подписания мирного договора. «Учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой решен (он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха [к Азербайджану]), можно сказать, что существенные продвижения [в мирном процессе] обеспечены. Безусловно, осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором. Но все предпосылки для этого имеются, и при наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую», — заявил Дмитрий Песков.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 19 сентября. Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции. Российские миротворцы эвакуировали большое количество жителей Карабаха в зону своей ответственности. Накануне 20 сентября стало известно о гибели нескольких миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес соболезнования и извинения президенту РФ Владимиру Путину и заверил в проведении расследования этой трагедии.

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После подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху есть шанс выйти на устойчивое развитие региона. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Подписание мирного договора] мы думаем, в любом случае будет в интересах как народа Азербайджана, так и народа Армении, в том числе, конечно же, и армян, которые проживают и будут проживать в Карабахе. Если мы добавим к этому усилия по развитию сотрудничества в области транспортной логистики и т. д., о чем говорилось как раз в трехсторонних документах [подписанных Россией, Азербайджаном и Арменией], мы выйдем уже на динамику достаточно устойчивого развития региона. Но это в перспективе», — сказал Песков. На текущий момент, по словам представителя Кремля, вряд ли кто-то возьмется обозначить сроки подписания мирного договора. «Учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой решен (он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха [к Азербайджану]), можно сказать, что существенные продвижения [в мирном процессе] обеспечены. Безусловно, осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором. Но все предпосылки для этого имеются, и при наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую», — заявил Дмитрий Песков. Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 19 сентября. Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции. Российские миротворцы эвакуировали большое количество жителей Карабаха в зону своей ответственности. Накануне 20 сентября стало известно о гибели нескольких миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес соболезнования и извинения президенту РФ Владимиру Путину и заверил в проведении расследования этой трагедии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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