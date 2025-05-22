Жителя Архангельска задержали по подозрению в госизмене

Житель Архангельска 1988 года рождения был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинской разведкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управлением ФСБ России по Архангельской области выявлена и пресечена противоправная деятельность уроженца города Архангельска 1988 г. р. подозреваемого в госизмене и сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины», — рассказали журналистам в пресс-службе управления. Сообщение передает ТАСС. По данным ведомства, мужчина самостоятельно вышел на контакт с представителем украинской военной разведки через один из интернет-мессенджеров.
По версии следствия, задержанный собирал и передавал украинской стороне сведения о дислокации и передислокации подразделений Воздушно-космических сил России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), ведется расследование.
Ранее в Волгограде также задержали мужчину по подозрению в государственной измене за передачу Киеву информации о военных объектах РФ. По данным следствия, он самостоятельно вышел на связь с администратором проукраинского telegram-канала и предоставлял сведения, способные нанести ущерб безопасности страны.
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