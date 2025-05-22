Жителя Архангельска задержали по подозрению в госизмене

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ задержала россиянина из Архангельска по подозрению в работе на украинскую разведку
ФСБ задержала россиянина из Архангельска по подозрению в работе на украинскую разведку Фото:

Житель Архангельска 1988 года рождения был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинской разведкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением ФСБ России по Архангельской области выявлена и пресечена противоправная деятельность уроженца города Архангельска 1988 г. р. подозреваемого в госизмене и сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины», — рассказали журналистам в пресс-службе управления. Сообщение передает ТАСС. По данным ведомства, мужчина самостоятельно вышел на контакт с представителем украинской военной разведки через один из интернет-мессенджеров.

По версии следствия, задержанный собирал и передавал украинской стороне сведения о дислокации и передислокации подразделений Воздушно-космических сил России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), ведется расследование.

Ранее в Волгограде также задержали мужчину по подозрению в государственной измене за передачу Киеву информации о военных объектах РФ. По данным следствия, он самостоятельно вышел на связь с администратором проукраинского telegram-канала и предоставлял сведения, способные нанести ущерб безопасности страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Архангельска 1988 года рождения был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинской разведкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Управлением ФСБ России по Архангельской области выявлена и пресечена противоправная деятельность уроженца города Архангельска 1988 г. р. подозреваемого в госизмене и сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины», — рассказали журналистам в пресс-службе управления. Сообщение передает ТАСС. По данным ведомства, мужчина самостоятельно вышел на контакт с представителем украинской военной разведки через один из интернет-мессенджеров. По версии следствия, задержанный собирал и передавал украинской стороне сведения о дислокации и передислокации подразделений Воздушно-космических сил России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), ведется расследование. Ранее в Волгограде также задержали мужчину по подозрению в государственной измене за передачу Киеву информации о военных объектах РФ. По данным следствия, он самостоятельно вышел на связь с администратором проукраинского telegram-канала и предоставлял сведения, способные нанести ущерб безопасности страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...