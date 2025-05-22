Собянин: военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву

Российские военные средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин.
«Военные сбили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Обломки сбитых беспилотников упали на территории Московской области. На месте происшествия незамедлительно начали работу специалисты экстренных служб.
С ночи Киев инициировал масштабную атаку беспилотниками на территории России. БПЛА были перехвачены и уничтожены в ряде регионов страны. Больше всего аппаратов было зафиксировано в Московской области.
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