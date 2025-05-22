Собянин: военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву

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На месте происшествия незамедлительно начали работу специалисты экстренных служб
На месте происшествия незамедлительно начали работу специалисты экстренных служб Фото:

Российские военные средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин.

«Военные сбили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Обломки сбитых беспилотников упали на территории Московской области. На месте происшествия незамедлительно начали работу специалисты экстренных служб.

С ночи Киев инициировал масштабную атаку беспилотниками на территории России. БПЛА были перехвачены и уничтожены в ряде регионов страны. Больше всего аппаратов было зафиксировано в Московской области.

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Российские военные средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин. «Военные сбили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Обломки сбитых беспилотников упали на территории Московской области. На месте происшествия незамедлительно начали работу специалисты экстренных служб. С ночи Киев инициировал масштабную атаку беспилотниками на территории России. БПЛА были перехвачены и уничтожены в ряде регионов страны. Больше всего аппаратов было зафиксировано в Московской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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