Путин определился с новым спецпредставителем по вопросам космоса

Президент России Владимир Путин назначил нового спецпредставителя по вопросам международного сотрудничества в космосе — им стал Герой России, космонавт Сергей Крикалев. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов РФ.
«О специальном представителе президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса <…> назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Крикалева», — говорится в документе, размещенном на официальном сайте. До этого соответствующую должность занимал Юрий Борисов.
Сергей Крикалев — известный российский космонавт, совершивший множество полетов в составе международных экипажей на орбитальных станциях «Мир» и МКС, а также один из руководителей ракетно-космической отрасли. В последние годы он занимал пост исполнительного директора по пилотируемым программам в «Роскосмосе».
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