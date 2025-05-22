Путин определился с новым спецпредставителем по вопросам космоса

Крикалев стал новым представителем России по вопросам сотрудничества в космосе
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Сергей Крикалев стал новым спецпредставителем РФ по сотрудничеству в космосе
Сергей Крикалев стал новым спецпредставителем РФ по сотрудничеству в космосе Фото:

Президент России Владимир Путин назначил нового спецпредставителя по вопросам международного сотрудничества в космосе — им стал Герой России, космонавт Сергей Крикалев. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов РФ.

«О специальном представителе президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса <…> назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Крикалева», — говорится в документе, размещенном на официальном сайте. До этого соответствующую должность занимал Юрий Борисов. 

Сергей Крикалев — известный российский космонавт, совершивший множество полетов в составе международных экипажей на орбитальных станциях «Мир» и МКС, а также один из руководителей ракетно-космической отрасли. В последние годы он занимал пост исполнительного директора по пилотируемым программам в «Роскосмосе».

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Президент России Владимир Путин назначил нового спецпредставителя по вопросам международного сотрудничества в космосе — им стал Герой России, космонавт Сергей Крикалев. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов РФ. «О специальном представителе президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса <…> назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Крикалева», — говорится в документе, размещенном на официальном сайте. До этого соответствующую должность занимал Юрий Борисов.  Сергей Крикалев — известный российский космонавт, совершивший множество полетов в составе международных экипажей на орбитальных станциях «Мир» и МКС, а также один из руководителей ракетно-космической отрасли. В последние годы он занимал пост исполнительного директора по пилотируемым программам в «Роскосмосе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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