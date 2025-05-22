В районе Домодедово сбиты беспилотники ВСУ

В районе московского аэропорта Домодедово были сбиты беспилотники, направлявшиеся в сторону Москвы. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
«Летевшие на Москву беспилотники сбили в районе Домодедово», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». В результате инцидента аэропорт вновь приостановил прием и отправку рейсов. На данный момент воздушная гавань временно закрыта.
Минобороны РФ предоставило свежие данные о противодействии беспилотным угрозам. С 20:00 20 мая до 08:00 22 мая (по московскому времени) над Россией было уничтожено 485 беспилотников. Из них 63 дрона сбили непосредственно над Московской областью.
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