В районе Домодедово сбиты беспилотники ВСУ

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В результате инцидента аэропорт вновь приостановил прием и отправку рейсов
В результате инцидента аэропорт вновь приостановил прием и отправку рейсов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе московского аэропорта Домодедово были сбиты беспилотники, направлявшиеся в сторону Москвы. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

«Летевшие на Москву беспилотники сбили в районе Домодедово», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». В результате инцидента аэропорт вновь приостановил прием и отправку рейсов. На данный момент воздушная гавань временно закрыта.

Минобороны РФ предоставило свежие данные о противодействии беспилотным угрозам. С 20:00 20 мая до 08:00 22 мая (по московскому времени) над Россией было уничтожено 485 беспилотников. Из них 63 дрона сбили непосредственно над Московской областью.

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В районе московского аэропорта Домодедово были сбиты беспилотники, направлявшиеся в сторону Москвы. Об этом сообщает «Осторожно, новости». «Летевшие на Москву беспилотники сбили в районе Домодедово», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». В результате инцидента аэропорт вновь приостановил прием и отправку рейсов. На данный момент воздушная гавань временно закрыта. Минобороны РФ предоставило свежие данные о противодействии беспилотным угрозам. С 20:00 20 мая до 08:00 22 мая (по московскому времени) над Россией было уничтожено 485 беспилотников. Из них 63 дрона сбили непосредственно над Московской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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