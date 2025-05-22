Полсотни украинцев столпились у военкомата в Одессе

У входа в Суворовский территориальный центр комплектования (ТЦК) в Одессе образовалась длинная очередь из полусотни мужчин. На это обратили внимание пользователи местных украинских пабликов, сообщает издание «Страна.ua».
«Очередь в военкомате Одессы. Местные паблики пишут, что она связана с оформлением отсрочки», — передает telegram-канал украинского издания. Авторы также опубликовали соответствующее фото. На нем видно, как несколько десятков мужчин стоят в очереди у ТЦК. при этом очевидцы отмечают, что очередь связана с получением отсрочки.
При этом ранее отмечалось, что до 5 июня все ограничено-годные к военной службе украинцы должны пройти военно-врачебную комиссию. На Украине продолжается всеобщая мобилизация, введенная Владимиром Зеленским в феврале 2022 года.
Ранее сообщалось, что на Украине мобилизация сопровождается коррупционными схемами. По данным депутата Верховной рады Александра Дубинского, стоимость «откупа» от призыва в Киеве достигает 5000 долларов, а в сети регулярно появляются видео с силовой отправкой мужчин в армию.
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