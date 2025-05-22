Власти Полтавы снесли памятник Петру I

В центре Полтавы был демонтирован памятник российскому императору Петру I. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». Отмечается, что право на демонтаж памятников, установленных в честь победы Петра I, полтавские власти в связи с решением Минкультуры Украины.
На опубликованных ТАСС снимках видно, что на месте монумента остались только основание и информационная табличка. Памятник Петру I был установлен в городе в честь пребывания императора в городе после победы над шведской армией в 1709 году. Согласно информации Полтавского горсовета, демонтированный памятник передадут на хранение в музей «Поле Полтавской битвы». В этом музее уже находится еще один памятник Петру I, который был демонтирован ранее — 25 февраля 2025 года с улицы Шведская могила.
Демонтаж памятников российским и советским деятелям в Украине начался в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года этот процесс усилился: по всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, связанные с российской историей и культурой, а также убирают упоминания о советском вкладе в победу во Второй мировой войне.
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