Останина: в Госдуме готовы оспорить законность распада СССР

В Госдуме готовы расследовать юридический статус Советского Союза. Об этом заявила член Центрального комитета КПРФ, глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, отметив, что роспуск СССР был незаконным
«То есть и юридически, и политически, и с точки зрения человеческой, по сути дела, прекращение существования Советского Союза было незаконным. <...> Я полагаю, что мы должны все-таки организовать расследование сегодня. <...> И мы готовы принять политическое решение, в Государственной думе будем говорить об этом», — заявила депутат. Информацию передает ТАСС.
Поводом для этого стали высказывания советника президента РФ Антона Кобякова о том, что распад СССР может считаться юридически спорным. Останина согласна с этим мнением. По ее словам, председателя Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича, первого президента РСФСР — РФ Бориса Ельцина, первого президента Украины Леонида Кравчука никто не наделял соответствующими полномочиями.
Останина напомнила, что на всесоюзном референдуме 1991 года большинство граждан высказались за сохранение Советского Союза. По ее словам, ни один из лидеров, подписавших Беловежские соглашения — Станислав Шушкевич, Борис Ельцин и Леонид Кравчук — не имел для этого соответствующих полномочий. Она подчеркнула, что прекращение существования СССР было незаконным и остается спорным с точки зрения права.
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