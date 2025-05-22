Рябков ответил на вопрос о дате и месте проведения саммита России и США

Дата и место проведения возможного саммита между Россией и США пока не определены. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«У нас нет на сегодня ничего, кроме фундаментального понимания, о котором сказал президент», — сказал Рябков ТАСС. Он уточнил, что о сроках саммита «тем более» говорить пока преждевременно. По его словам, стороны находятся на этапе обсуждения содержательной повестки встречи, а вопросы организации — времени и места — будут рассматриваться только после достижения принципиальных договоренностей.
Рябков подчеркнул, что подготовка подобного саммита требует особой тщательности. По его словам, у сторон «нет права ни на ошибку, ни на неуспех» этого мероприятия.
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