Рябков ответил на вопрос о дате и месте проведения саммита России и США

Рябков: детали проведения саммита между США и Россией пока не определены
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Стороны находятся на этапе обсуждения содержательной повестки встречи
Стороны находятся на этапе обсуждения содержательной повестки встречи Фото:

Дата и место проведения возможного саммита между Россией и США пока не определены. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«У нас нет на сегодня ничего, кроме фундаментального понимания, о котором сказал президент», — сказал Рябков ТАСС. Он уточнил, что о сроках саммита «тем более» говорить пока преждевременно. По его словам, стороны находятся на этапе обсуждения содержательной повестки встречи, а вопросы организации — времени и места — будут рассматриваться только после достижения принципиальных договоренностей.

Рябков подчеркнул, что подготовка подобного саммита требует особой тщательности. По его словам, у сторон «нет права ни на ошибку, ни на неуспех» этого мероприятия.

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Дата и место проведения возможного саммита между Россией и США пока не определены. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «У нас нет на сегодня ничего, кроме фундаментального понимания, о котором сказал президент», — сказал Рябков ТАСС. Он уточнил, что о сроках саммита «тем более» говорить пока преждевременно. По его словам, стороны находятся на этапе обсуждения содержательной повестки встречи, а вопросы организации — времени и места — будут рассматриваться только после достижения принципиальных договоренностей. Рябков подчеркнул, что подготовка подобного саммита требует особой тщательности. По его словам, у сторон «нет права ни на ошибку, ни на неуспех» этого мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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