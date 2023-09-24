WSJ: поведение и образ Зеленского злят западных лидеров

24 сентября 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский является политическим новичком, сообщили в The Wall Street Journal Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Своими неформальными и прямолинейными высказываниями президент Украины Владимир Зеленский злит профессиональных западных политиков. Об этом сообщили в американской газете The Wall Street Journal. По словам авторов статьи, Зеленский ведет себя так, чтобы получить больше оружия от Запада. «Его (Владимира Зеленского — прим. URA.RU) контрастная позиция и иконоборческий подход к коммуникациям военного времени могут дорого обойтись. Его неформальные, по-видимому, импровизированные реакции <…> могут раздражать профессиональных политиков и дипломатов из других стран, которым приходится обращаться к своей внутренней аудитории», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что Владимир Зеленский ведет себя таким образом, чтобы получить больше оружия для ВСУ. В газете подчеркнули, что у Зеленского образ политического новичка. По словам авторов материала, он может быть своим злейшим врагом в сфере связей с общественностью. Ранее сообщалось, что президент Украины стал своего рода «супергероем» и «брендом» для США. В Вашингтоне предпринимают попытки возобновить ажиотаж вокруг украинского лидера на фоне неудач ВСУ на фронте и угасания интереса к Украине на Западе. Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен сообщил, что провал украинского лидера в ООН ведет к новому этапу конфликта на Украине — к его завершению, передает «Национальная служба новостей». Адвокат Дмитрий Аграновский назвал Владимира Зеленского военным преступником и отметил, что президенту РФ Владимиру Путину не о чем говорить с ним, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Своими неформальными и прямолинейными высказываниями президент Украины Владимир Зеленский злит профессиональных западных политиков. Об этом сообщили в американской газете The Wall Street Journal. По словам авторов статьи, Зеленский ведет себя так, чтобы получить больше оружия от Запада. «Его (Владимира Зеленского — прим. URA.RU) контрастная позиция и иконоборческий подход к коммуникациям военного времени могут дорого обойтись. Его неформальные, по-видимому, импровизированные реакции <…> могут раздражать профессиональных политиков и дипломатов из других стран, которым приходится обращаться к своей внутренней аудитории», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Владимир Зеленский ведет себя таким образом, чтобы получить больше оружия для ВСУ. В газете подчеркнули, что у Зеленского образ политического новичка. По словам авторов материала, он может быть своим злейшим врагом в сфере связей с общественностью. Ранее сообщалось, что президент Украины стал своего рода «супергероем» и «брендом» для США. В Вашингтоне предпринимают попытки возобновить ажиотаж вокруг украинского лидера на фоне неудач ВСУ на фронте и угасания интереса к Украине на Западе. Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен сообщил, что провал украинского лидера в ООН ведет к новому этапу конфликта на Украине — к его завершению, передает «Национальная служба новостей». Адвокат Дмитрий Аграновский назвал Владимира Зеленского военным преступником и отметил, что президенту РФ Владимиру Путину не о чем говорить с ним, передает РАПСИ.