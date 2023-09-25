Большинство россиян не берет больничный при болезни

66% россиян не берут больничный при заболеваниях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Больше половины работающих россиян не берут больничный во время простуды и продолжают выполнять свои обязанности даже с недомоганием. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Росгосстрахом» и исследовательским центром «Зарплата.ру».

«66% работающих россиян предпочитают не брать больничный. Каждый третий предпочитает отлежаться один-два дня дома, после чего возвращается на работу, каждый четвертый (24%) продолжает ходить на работу больным, а 9% переходят на удаленный режим», — передает данные опроса « Коммерсант ». В газете также уточнили, что дистант наиболее популярен среди финансистов, маркетологов, IT-специалистов и топ-менеджеров.

Некоторые опрошенные заявили, что больничный экономически-невыгоден. Также, по мнению многих, в нем нет смысла. Так как в этот период все равно приходится работать. Кто-то из респондентов не берет больничный, так как думает, что его некем заменить.

Тем не менее половина опрошенных работодателей заявила, что рекомендует своим сотрудникам уйти на больничный при любых проявлениях болезни. По словам экспертов, многие стали ответственнее относиться к сезонным вспышкам заболеваний после пандемии COVID-19.