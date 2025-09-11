«Либерализьма»: Захарова с иронией ответила на закрытие границ Польши с Беларусью

Захарова: Польша перекрыла своим гражданам возможность свободного передвижения
Захарова заявила, что власти Польши ограничили своих граждан решением закрыть границу с Белоруссией
Захарова заявила, что власти Польши ограничили своих граждан решением закрыть границу с Белоруссией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала решение Польши закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок, назвав его проявлением «либерализьма». Так она прокомментировала заявление главы МВД Польши Марчина Кервиньского.

«Проиграв сравнение своей „демократии“ с придуманным „кровавым тоталитаризмом“, польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Такая вот „либерализьма“», — написала Захарова в своем telegram-канале

Она отметила, что год назад поляки свободно посещали Белоруссию, закупали продукты высокого качества по адекватным ценам и видели разницу между реальной ситуацией и тем, что сообщают польские СМИ. По словам Захаровой, Белоруссия никогда не препятствовала визитам граждан Польши, в отличие от действий Варшавы.

Ранее глава МВД Польши Марчин Кервиньский объявил, что Польша закрывает границу с Белоруссией на неопределенный срок, начиная с ночи с 11 на 12 сентября 2025 года. Решение связано с проведением совместных российско-белорусских учений «Запад-2025», которые начнутся 12 сентября. Мера будет действовать до 9 декабря 2025 года. Как уточняется, введенные ограничения не распространяются на военную авиацию. Кроме того, в пределах данной зоны полностью запрещается использование гражданских беспилотных летательных аппаратов.

