«Либерализьма»: Захарова с иронией ответила на закрытие границ Польши с Беларусью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала решение Польши закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок, назвав его проявлением «либерализьма». Так она прокомментировала заявление главы МВД Польши Марчина Кервиньского.
«Проиграв сравнение своей „демократии“ с придуманным „кровавым тоталитаризмом“, польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Такая вот „либерализьма“», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Она отметила, что год назад поляки свободно посещали Белоруссию, закупали продукты высокого качества по адекватным ценам и видели разницу между реальной ситуацией и тем, что сообщают польские СМИ. По словам Захаровой, Белоруссия никогда не препятствовала визитам граждан Польши, в отличие от действий Варшавы.
Ранее глава МВД Польши Марчин Кервиньский объявил, что Польша закрывает границу с Белоруссией на неопределенный срок, начиная с ночи с 11 на 12 сентября 2025 года. Решение связано с проведением совместных российско-белорусских учений «Запад-2025», которые начнутся 12 сентября. Мера будет действовать до 9 декабря 2025 года. Как уточняется, введенные ограничения не распространяются на военную авиацию. Кроме того, в пределах данной зоны полностью запрещается использование гражданских беспилотных летательных аппаратов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.