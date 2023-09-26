26 сентября 2023

В РФ хотят поднять штрафы за самовольное подключение к водопроводу и канализации

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, трубы, вентили, водопровод
Самовольная врезка ухудшает качество питьевой воды, отмечают эксперты Фото:

Штрафы за самовольное подключение к водопроводу и канализации могут увеличить 10 раз. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Ужесточение ответственности за самовольное подключение водопроводу целесообразно. Штрафы следует повысить существенно — до десяти раз», — передают слова Якубовского «Известия».

Законопроект о поправках в КоАП, внесло в Госдуму заксобрание Красноярского края. В правительстве РФ инициативу поддержали. «В связи с тем что размеры штрафов по статье „самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения“ не пересматривались с 2007 года, нуждается в проработке вопрос об усилении ответственности за совершение указанных административных правонарушений» говориться в проекте официального отзыва кабмина.

На сегодняшний день размер штрафов за самовольное подключение составляет 1,5 тысячи рублей для граждан и до 30 тысяч для юридических лиц. Эксперты отмечают, что из-за нарушений засоряется канализация, уменьшается напор в водопроводах, страдает качество питьевой воды.

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Штрафы за самовольное подключение к водопроводу и канализации могут увеличить 10 раз. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Ужесточение ответственности за самовольное подключение водопроводу целесообразно. Штрафы следует повысить существенно — до десяти раз», — передают слова Якубовского «Известия». Законопроект о поправках в КоАП, внесло в Госдуму заксобрание Красноярского края. В правительстве РФ инициативу поддержали. «В связи с тем что размеры штрафов по статье „самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения“ не пересматривались с 2007 года, нуждается в проработке вопрос об усилении ответственности за совершение указанных административных правонарушений» говориться в проекте официального отзыва кабмина. На сегодняшний день размер штрафов за самовольное подключение составляет 1,5 тысячи рублей для граждан и до 30 тысяч для юридических лиц. Эксперты отмечают, что из-за нарушений засоряется канализация, уменьшается напор в водопроводах, страдает качество питьевой воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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