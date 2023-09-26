В РФ хотят поднять штрафы за самовольное подключение к водопроводу и канализации

27 сентября 2023 в 05:11 Размер текста - 17 +

Самовольная врезка ухудшает качество питьевой воды, отмечают эксперты Фото: Илья Московец © URA.RU Штрафы за самовольное подключение к водопроводу и канализации могут увеличить 10 раз. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Ужесточение ответственности за самовольное подключение водопроводу целесообразно. Штрафы следует повысить существенно — до десяти раз», — передают слова Якубовского «Известия». Законопроект о поправках в КоАП, внесло в Госдуму заксобрание Красноярского края. В правительстве РФ инициативу поддержали. «В связи с тем что размеры штрафов по статье „самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения“ не пересматривались с 2007 года, нуждается в проработке вопрос об усилении ответственности за совершение указанных административных правонарушений» говориться в проекте официального отзыва кабмина. На сегодняшний день размер штрафов за самовольное подключение составляет 1,5 тысячи рублей для граждан и до 30 тысяч для юридических лиц. Эксперты отмечают, что из-за нарушений засоряется канализация, уменьшается напор в водопроводах, страдает качество питьевой воды.

Штрафы за самовольное подключение к водопроводу и канализации могут увеличить 10 раз. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Ужесточение ответственности за самовольное подключение водопроводу целесообразно. Штрафы следует повысить существенно — до десяти раз», — передают слова Якубовского «Известия». Законопроект о поправках в КоАП, внесло в Госдуму заксобрание Красноярского края. В правительстве РФ инициативу поддержали. «В связи с тем что размеры штрафов по статье „самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения“ не пересматривались с 2007 года, нуждается в проработке вопрос об усилении ответственности за совершение указанных административных правонарушений» говориться в проекте официального отзыва кабмина. На сегодняшний день размер штрафов за самовольное подключение составляет 1,5 тысячи рублей для граждан и до 30 тысяч для юридических лиц. Эксперты отмечают, что из-за нарушений засоряется канализация, уменьшается напор в водопроводах, страдает качество питьевой воды.