WSWS: овации парламента Канады члену СС раскрыли природу войны НАТО против РФ

28 сентября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Аплодисменты в честь Ярослава Хунка являются предупреждением для всего мира о войне против РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чествование эсэсовца Ярослава Хунка в парламенте Канады раскрыло всему миру природу войны НАТО против России. Об этом сообщил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). Авторы статьи отметили, что аплодисменты являются предупреждением для мира о войне против РФ. «Аплодисменты стоя в пятницу всем канадским парламентом члену Ваффен-СС Адольфа Гитлера раскрыли перед всем миром природу войны США-НАТО против России на Украине», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что чествование Хунка является предупреждением для всего мира. Они отметили, что нацизм реабилитируется параллельно с эскалацией войны против РФ. 22 сентября на заседание канадского парламента по случаю визита украинского президента Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунка, который был представлен как украинско-канадский ветеран Второй мировой войны. Он сражался против русских за «украинскую независимость». Все присутствующие в парламенте Канады, в том числе и сам президент Канады Джастин Трюдо, приветствовали его стоя, устроив при этом бурную овацию, передает «Национальная служба новостей». Однако позже глава Канады принес извинения из-за чествования Ярослава Хунку в парламенте Канады. Оппозиционный депутат страны Мелисса Ланцман сообщил, что поведение Джастина Трюдо оказалось некорректным, когда он пытался отмолчаться на фоне скандала с чествованием ветерана СС «Галичина», передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чествование эсэсовца Ярослава Хунка в парламенте Канады раскрыло всему миру природу войны НАТО против России. Об этом сообщил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). Авторы статьи отметили, что аплодисменты являются предупреждением для мира о войне против РФ. «Аплодисменты стоя в пятницу всем канадским парламентом члену Ваффен-СС Адольфа Гитлера раскрыли перед всем миром природу войны США-НАТО против России на Украине», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что чествование Хунка является предупреждением для всего мира. Они отметили, что нацизм реабилитируется параллельно с эскалацией войны против РФ. 22 сентября на заседание канадского парламента по случаю визита украинского президента Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунка, который был представлен как украинско-канадский ветеран Второй мировой войны. Он сражался против русских за «украинскую независимость». Все присутствующие в парламенте Канады, в том числе и сам президент Канады Джастин Трюдо, приветствовали его стоя, устроив при этом бурную овацию, передает «Национальная служба новостей». Однако позже глава Канады принес извинения из-за чествования Ярослава Хунку в парламенте Канады. Оппозиционный депутат страны Мелисса Ланцман сообщил, что поведение Джастина Трюдо оказалось некорректным, когда он пытался отмолчаться на фоне скандала с чествованием ветерана СС «Галичина», передает телеканал 360.