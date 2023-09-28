В Кремле указали, как Канада должна отреагировать на инцидент с нацистом СС

Кремль: Канада должна извлечь урок после позора с нацистом СС
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков назвал «позором» скандал, который произошел в Канаде с членом СС Фото:

Канада должна осознать, что такое нацизм и не восхвалять его. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на скандал, когда канадский премьер-министр Джастин Трюдо и парламент чествовали эсэсовца Ярослава Хунку. Песков уверен, что многие в Канаде не осознают такое явление как фашизм.

«Главное — не извиниться. Главное — это осознать недопустимость такого в будущем. И осознать дефицит знаний в такой стране как Канада о таком явлении страшном как фашизм», — сказал Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь президента уверен, что знания о нацизме помогут сделать так, чтобы он не повторялся в истории. Песков также отметил, что РФ готовит документы с осуждением нацизма, в том числе в его нынешних проявлениях. «Важно, чтобы Канада вынесла урок после такого позора, который случился», — заключил представитель Кремля.

98-летний эсэсовец Ярослав Хунка присутствовал в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Его представили в качестве «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже Международный Комитет Четвертого Интернационала сообщал, что экс-члена СС приветствовали аплодисментами стоя.

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Канада должна осознать, что такое нацизм и не восхвалять его. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на скандал, когда канадский премьер-министр Джастин Трюдо и парламент чествовали эсэсовца Ярослава Хунку. Песков уверен, что многие в Канаде не осознают такое явление как фашизм. «Главное — не извиниться. Главное — это осознать недопустимость такого в будущем. И осознать дефицит знаний в такой стране как Канада о таком явлении страшном как фашизм», — сказал Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента уверен, что знания о нацизме помогут сделать так, чтобы он не повторялся в истории. Песков также отметил, что РФ готовит документы с осуждением нацизма, в том числе в его нынешних проявлениях. «Важно, чтобы Канада вынесла урок после такого позора, который случился», — заключил представитель Кремля. 98-летний эсэсовец Ярослав Хунка присутствовал в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Его представили в качестве «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже Международный Комитет Четвертого Интернационала сообщал, что экс-члена СС приветствовали аплодисментами стоя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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