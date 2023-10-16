Рябков доложил Путину о палестино-израильском конфликте

Рябков: ситуация в Израиле обостряется

16 октября 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Израиль проводит неизбирательные операции, заявил Сергей Рябков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в докладе президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в палестино-израильском конфликте рассказал о нарастании напряженности. Жители сектора Газы находятся в положении гуманитарной катастрофы. «Палестино-израильская эскалация имеет тенденцию к обострению», — заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что операции, проводимые израильской армией, проявляют неизбирательность. В связи с этим жители сектора Газа оказались в состоянии гуманитарной катастрофы, заключил Рябков. В телефонном разговоре между Владимиром Путиным и главой Ирана Эбрахимом Раиси также были обсуждены ситуация в Израиле и Палестине. Иранская сторона выразила озабоченность «преступлениями, совершенными израильским режимом» и возможной эскалацией конфликта, а также выразила внимание на нарушения законного правительства в Газе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в докладе президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в палестино-израильском конфликте рассказал о нарастании напряженности. Жители сектора Газы находятся в положении гуманитарной катастрофы. «Палестино-израильская эскалация имеет тенденцию к обострению», — заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что операции, проводимые израильской армией, проявляют неизбирательность. В связи с этим жители сектора Газа оказались в состоянии гуманитарной катастрофы, заключил Рябков. В телефонном разговоре между Владимиром Путиным и главой Ирана Эбрахимом Раиси также были обсуждены ситуация в Израиле и Палестине. Иранская сторона выразила озабоченность «преступлениями, совершенными израильским режимом» и возможной эскалацией конфликта, а также выразила внимание на нарушения законного правительства в Газе.