Рябков доложил Путину о палестино-израильском конфликте

Рябков: ситуация в Израиле обостряется
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Израиль проводит неизбирательные операции, заявил Сергей Рябков Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в докладе президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в палестино-израильском конфликте рассказал о нарастании напряженности. Жители сектора Газы находятся в положении гуманитарной катастрофы.

«Палестино-израильская эскалация имеет тенденцию к обострению», — заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что операции, проводимые израильской армией, проявляют неизбирательность. В связи с этим жители сектора Газа оказались в состоянии гуманитарной катастрофы, заключил Рябков.

В телефонном разговоре между Владимиром Путиным и главой Ирана Эбрахимом Раиси также были обсуждены ситуация в Израиле и Палестине. Иранская сторона выразила озабоченность «преступлениями, совершенными израильским режимом» и возможной эскалацией конфликта, а также выразила внимание на нарушения законного правительства в Газе.

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в докладе президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в палестино-израильском конфликте рассказал о нарастании напряженности. Жители сектора Газы находятся в положении гуманитарной катастрофы. «Палестино-израильская эскалация имеет тенденцию к обострению», — заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что операции, проводимые израильской армией, проявляют неизбирательность. В связи с этим жители сектора Газа оказались в состоянии гуманитарной катастрофы, заключил Рябков. В телефонном разговоре между Владимиром Путиным и главой Ирана Эбрахимом Раиси также были обсуждены ситуация в Израиле и Палестине. Иранская сторона выразила озабоченность «преступлениями, совершенными израильским режимом» и возможной эскалацией конфликта, а также выразила внимание на нарушения законного правительства в Газе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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