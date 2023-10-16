Рябков доложил Путину о палестино-израильском конфликте

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в докладе президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в палестино-израильском конфликте рассказал о нарастании напряженности. Жители сектора Газы находятся в положении гуманитарной катастрофы.
«Палестино-израильская эскалация имеет тенденцию к обострению», — заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что операции, проводимые израильской армией, проявляют неизбирательность. В связи с этим жители сектора Газа оказались в состоянии гуманитарной катастрофы, заключил Рябков.
В телефонном разговоре между Владимиром Путиным и главой Ирана Эбрахимом Раиси также были обсуждены ситуация в Израиле и Палестине. Иранская сторона выразила озабоченность «преступлениями, совершенными израильским режимом» и возможной эскалацией конфликта, а также выразила внимание на нарушения законного правительства в Газе.
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