В США раскрыли тайный план Байдена по Украине

19FortyFive: Байден хочет лишить Россию военных ресурсов, поддерживая Украину

22 октября 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

США больше других стран Запада поставляют Украине военную помощь Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден поддерживает Украину для того, чтобы «выбить» из России военные ресурсы. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс. «Реальная стратегия Байдена в отношении Украины: обескровить Россию. При кровопролитии два соперничающих государства естественным образом вступают в конфликт, а третья сторона поощряет продолжение военных действий как можно дольше, чтобы лишить воюющие страны их ресурсов и военной мощи. США проливают кровь России на Украине? Да», — заявил Касс в своем материале . При этом обозреватель считает, что вряд ли США поспособствовали началу конфликта на Украине. США стали поставлять Украине военную помощь сразу же после начала спецоперации России. В сентябре 2023 года Конгресс США согласовал временный бюджет страны, не включив туда помощь Украине. При этом Вашингтон планирует снизить ежемесячную военную поддержку Киеву. В октябре Байден решил выделить Украине 14,3 миллиарда долларов. Однако в конечном итоге это сумма может сильно уменьшиться.

Президент США Джо Байден поддерживает Украину для того, чтобы «выбить» из России военные ресурсы. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс. «Реальная стратегия Байдена в отношении Украины: обескровить Россию. При кровопролитии два соперничающих государства естественным образом вступают в конфликт, а третья сторона поощряет продолжение военных действий как можно дольше, чтобы лишить воюющие страны их ресурсов и военной мощи. США проливают кровь России на Украине? Да», — заявил Касс в своем материале. При этом обозреватель считает, что вряд ли США поспособствовали началу конфликта на Украине. США стали поставлять Украине военную помощь сразу же после начала спецоперации России. В сентябре 2023 года Конгресс США согласовал временный бюджет страны, не включив туда помощь Украине. При этом Вашингтон планирует снизить ежемесячную военную поддержку Киеву. В октябре Байден решил выделить Украине 14,3 миллиарда долларов. Однако в конечном итоге это сумма может сильно уменьшиться.