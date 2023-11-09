Юрист рассказала, как заставить застройщика исправить дефекты после сдачи жилья

Юрист Гукова: владелец может потребовать компенсацию и подать иск к застройщику
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Собственник может взыскать до полумиллиона рублей в качестве компенсации Фото:

Собственник готового жилья может попросить с застройщика компенсацию затрат за ремонт некачественно выполненной работы в сданном жилье. Оценщик зафиксирует нарушения и на их основании можно подать иск к застройщику. Об этом сообщила основатель юридической компании GAP Ирина Гукова.

«По закону о защите прав потребителей и Федеральному закону о долевом строительстве собственник жилья может самостоятельно произвести ремонт и только потом требовать с застройщика компенсации понесенных затрат. Необходимо зафиксировать все нарушения с профессиональным оценщиком», — передает слова Гуковой «Газета.ру». Юрист добавила, что работа оценщика в данном случае нужна для подготовки иска к застройщику. Доказательства при работе оценщика помогут доказать, что все повреждения являлись следствием некачественных работ на этапе строительства.

По словам Гуковой, с застройщика можно взыскать до полумиллиона рублей в качестве компенсации. Сумма может меняться от фактора того, была ли произведена застройщиком отделка. Собственники при приеме квартиры должны обращать внимание на все детали, начиная от откосов, заканчивая штукатуркой.

Ранее в пресс-службе Свердловского областного суда заявили, что застройщика «Брусника» обязали выплатить 200 тысяч рублей. Компенсацию получат екатеринбуржцы, в квартире которых неправильно установили трубу и у них начались проблемы с протечками. Семья сделала ремонт за собственные деньги и позже обратилась в суд с претензией к застройщику.

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Собственник готового жилья может попросить с застройщика компенсацию затрат за ремонт некачественно выполненной работы в сданном жилье. Оценщик зафиксирует нарушения и на их основании можно подать иск к застройщику. Об этом сообщила основатель юридической компании GAP Ирина Гукова. «По закону о защите прав потребителей и Федеральному закону о долевом строительстве собственник жилья может самостоятельно произвести ремонт и только потом требовать с застройщика компенсации понесенных затрат. Необходимо зафиксировать все нарушения с профессиональным оценщиком», — передает слова Гуковой «Газета.ру». Юрист добавила, что работа оценщика в данном случае нужна для подготовки иска к застройщику. Доказательства при работе оценщика помогут доказать, что все повреждения являлись следствием некачественных работ на этапе строительства. По словам Гуковой, с застройщика можно взыскать до полумиллиона рублей в качестве компенсации. Сумма может меняться от фактора того, была ли произведена застройщиком отделка. Собственники при приеме квартиры должны обращать внимание на все детали, начиная от откосов, заканчивая штукатуркой. Ранее в пресс-службе Свердловского областного суда заявили, что застройщика «Брусника» обязали выплатить 200 тысяч рублей. Компенсацию получат екатеринбуржцы, в квартире которых неправильно установили трубу и у них начались проблемы с протечками. Семья сделала ремонт за собственные деньги и позже обратилась в суд с претензией к застройщику.
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