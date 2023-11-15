БАПОР: по двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары

16 ноября 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа По двум школам ООН в секторе Газа в ночь на 16 ноября нанесли удары. Об этом сообщает БАПОР. «Две школы БАПОР… подверглись прямым ударам, что привело к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещенных лиц», — говорится в заявлении. Передает РИА Новости. Пресс-секретарь Ближневосточного агентства ООН Аднан Абу Хасна заявил в октябре, что около 16 школ ООН в Секторе Газа были повреждены из-за ударов израильских военных. По его словам, в Газе не осталось больше безопасных мест, так как удары обрушиваются даже на объекты международной организации. Он также уточнил, что в результате атаки лишь чудом никто не пострадал.

По двум школам ООН в секторе Газа в ночь на 16 ноября нанесли удары. Об этом сообщает БАПОР. «Две школы БАПОР… подверглись прямым ударам, что привело к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещенных лиц», — говорится в заявлении. Передает РИА Новости. Пресс-секретарь Ближневосточного агентства ООН Аднан Абу Хасна заявил в октябре, что около 16 школ ООН в Секторе Газа были повреждены из-за ударов израильских военных. По его словам, в Газе не осталось больше безопасных мест, так как удары обрушиваются даже на объекты международной организации. Он также уточнил, что в результате атаки лишь чудом никто не пострадал.