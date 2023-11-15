15 ноября 2023

БАПОР: по двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, бинокль, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

По двум школам ООН в секторе Газа в ночь на 16 ноября нанесли удары. Об этом сообщает БАПОР.

«Две школы БАПОР… подверглись прямым ударам, что привело к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещенных лиц», — говорится в заявлении. Передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Ближневосточного агентства ООН Аднан Абу Хасна заявил в октябре, что около 16 школ ООН в Секторе Газа были повреждены из-за ударов израильских военных. По его словам, в Газе не осталось больше безопасных мест, так как удары обрушиваются даже на объекты международной организации. Он также уточнил, что в результате атаки лишь чудом никто не пострадал.

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По двум школам ООН в секторе Газа в ночь на 16 ноября нанесли удары. Об этом сообщает БАПОР. «Две школы БАПОР… подверглись прямым ударам, что привело к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещенных лиц», — говорится в заявлении. Передает РИА Новости. Пресс-секретарь Ближневосточного агентства ООН Аднан Абу Хасна заявил в октябре, что около 16 школ ООН в Секторе Газа были повреждены из-за ударов израильских военных. По его словам, в Газе не осталось больше безопасных мест, так как удары обрушиваются даже на объекты международной организации. Он также уточнил, что в результате атаки лишь чудом никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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