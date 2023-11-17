Блинкен ответил на вопрос, считает ли Си Цзиньпина диктатором

Блинкен: у Китая и США разные политические системы
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Блинкен не выказал четкой позиции по вопросу является ли глава Китая диктатором Фото:

Госсекретарь США Энтони Блинкен не высказал четкой позиции по вопросу, считает ли он главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Ранее президент США Джо Байден заявил, что глава Китая является диктатором.

«В действительности ни для кого не секрет, что у нас [Китая и США] две очень разные [политические] системы. И президент Байден всегда говорит откровенно, и он говорит за всех нас», — объяснил Блинкен во время интервью телекомпании ABC. Он добавил, что отношения с КНР являются для Америки «имеющими самые важные последствия». Блинкен уточнил, что страна гарантирует то, что эти отношения не выльются в конфликт.

Ранее сообщалось, что Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать данную ситуацию. По его словам, РФ дорожит дружескими и уважительными отношениями с Китаем. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала такое поведение американского главы безответственным и неверным. По ее словам, Китай против политических манипуляций, передает RT.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен не высказал четкой позиции по вопросу, считает ли он главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Ранее президент США Джо Байден заявил, что глава Китая является диктатором. «В действительности ни для кого не секрет, что у нас [Китая и США] две очень разные [политические] системы. И президент Байден всегда говорит откровенно, и он говорит за всех нас», — объяснил Блинкен во время интервью телекомпании ABC. Он добавил, что отношения с КНР являются для Америки «имеющими самые важные последствия». Блинкен уточнил, что страна гарантирует то, что эти отношения не выльются в конфликт. Ранее сообщалось, что Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать данную ситуацию. По его словам, РФ дорожит дружескими и уважительными отношениями с Китаем. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала такое поведение американского главы безответственным и неверным. По ее словам, Китай против политических манипуляций, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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