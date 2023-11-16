В Кремле отказались комментировать резкое заявление Байдена о Си Цзиньпине

Россия дорожит дружескими отношениями с Китаем, заявил Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главы США Джо Байдена, в котором он назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. По словам Пескова, Россия дорожит дружбой с Китаем и уважительными отношениями российского и китайского лидеров.
«Я не стал бы комментировать подобные заявления. Для нас главное — это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и России. Мы дорожим этими отношениями», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
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