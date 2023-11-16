В Кремле отказались комментировать резкое заявление Байдена о Си Цзиньпине

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Россия дорожит дружескими отношениями с Китаем, заявил Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главы США Джо Байдена, в котором он назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. По словам Пескова, Россия дорожит дружбой с Китаем и уважительными отношениями российского и китайского лидеров.

«Я не стал бы комментировать подобные заявления. Для нас главное — это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и России. Мы дорожим этими отношениями», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главы США Джо Байдена, в котором он назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. По словам Пескова, Россия дорожит дружбой с Китаем и уважительными отношениями российского и китайского лидеров. «Я не стал бы комментировать подобные заявления. Для нас главное — это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и России. Мы дорожим этими отношениями», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...