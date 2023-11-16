В Кремле отказались комментировать резкое заявление Байдена о Си Цзиньпине

16 ноября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Россия дорожит дружескими отношениями с Китаем, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главы США Джо Байдена, в котором он назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. По словам Пескова, Россия дорожит дружбой с Китаем и уважительными отношениями российского и китайского лидеров. «Я не стал бы комментировать подобные заявления. Для нас главное — это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и России. Мы дорожим этими отношениями», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главы США Джо Байдена, в котором он назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. По словам Пескова, Россия дорожит дружбой с Китаем и уважительными отношениями российского и китайского лидеров. «Я не стал бы комментировать подобные заявления. Для нас главное — это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и России. Мы дорожим этими отношениями», — заявил Песков в ходе конференц-колла.