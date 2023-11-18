Спецборт МЧС с 120 россиянами вылетел в Москву из Каира

18 ноября 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

МЧС эвакуировали из Газы больше 100 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спецборт МЧС с 120 россиянами на борту вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Спецборт МЧС РФ с 120 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в московский аэропорт Домодедово», — сообщает корреспондент в telegram-канале. Уточняется, что прибытие самолета в столицу РФ произойдет через 5 часов. Кроме того, в Каире 136 граждан России ожидают перелета. Ранее стало известно, что МЧС эвакуирует 120 россиян из Газы. Там уточнили, что всего из Газы эвакуированы более 500 человек.

Спецборт МЧС с 120 россиянами на борту вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Спецборт МЧС РФ с 120 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в московский аэропорт Домодедово», — сообщает корреспондент в telegram-канале. Уточняется, что прибытие самолета в столицу РФ произойдет через 5 часов. Кроме того, в Каире 136 граждан России ожидают перелета. Ранее стало известно, что МЧС эвакуирует 120 россиян из Газы. Там уточнили, что всего из Газы эвакуированы более 500 человек.