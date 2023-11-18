Спецборт МЧС с 120 россиянами вылетел в Москву из Каира

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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
МЧС эвакуировали из Газы больше 100 человек Фото:

Спецборт МЧС с 120 россиянами на борту вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Спецборт МЧС РФ с 120 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в московский аэропорт Домодедово», — сообщает корреспондент в telegram-канале. Уточняется, что прибытие самолета в столицу РФ произойдет через 5 часов. Кроме того, в Каире 136 граждан России ожидают перелета.

Ранее стало известно, что МЧС эвакуирует 120 россиян из Газы. Там уточнили, что всего из Газы эвакуированы более 500 человек.

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Спецборт МЧС с 120 россиянами на борту вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Спецборт МЧС РФ с 120 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в московский аэропорт Домодедово», — сообщает корреспондент в telegram-канале. Уточняется, что прибытие самолета в столицу РФ произойдет через 5 часов. Кроме того, в Каире 136 граждан России ожидают перелета. Ранее стало известно, что МЧС эвакуирует 120 россиян из Газы. Там уточнили, что всего из Газы эвакуированы более 500 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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