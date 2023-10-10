10 октября 2023

AFP: Еврокомиссия пригрозила Маску за «дезинформацию» о конфликте в Израиле

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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Илону Маску пригрозили санкциями Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Бизнесмен Илон Маск получил предупреждение Еврокомиссии из-за распространения в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter) дезинформации относительно конфликта, происходящего между Палестиной и Израилем. Ему пригрозили санкциями вплоть до удаления ложной информации.

«После террористических атак, проведенных ХАМАС против Израиля, у нас есть указания, согласно которым ваша платформа используется для распространения нелегального контента и дезинформации внутри ЕС», — цитируют письмо комиссара Еврокомиссии Тьерри Бретона, которое было адресовано Маску, ТАСС. В письме указано, что деятельность бизнесмена может подпасть под санкции.

В ЕС начал действовать Закон о цифровых услугах, в рамках которого операторы соцсетей обязуются удалять со своих площадок недостоверную информацию. Кроме того, за нарушение может быть выписан крупный штраф, пишет Национальная служба новостей.

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Бизнесмен Илон Маск получил предупреждение Еврокомиссии из-за распространения в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter) дезинформации относительно конфликта, происходящего между Палестиной и Израилем. Ему пригрозили санкциями вплоть до удаления ложной информации. «После террористических атак, проведенных ХАМАС против Израиля, у нас есть указания, согласно которым ваша платформа используется для распространения нелегального контента и дезинформации внутри ЕС», — цитируют письмо комиссара Еврокомиссии Тьерри Бретона, которое было адресовано Маску, ТАСС. В письме указано, что деятельность бизнесмена может подпасть под санкции. В ЕС начал действовать Закон о цифровых услугах, в рамках которого операторы соцсетей обязуются удалять со своих площадок недостоверную информацию. Кроме того, за нарушение может быть выписан крупный штраф, пишет Национальная служба новостей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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