AFP: Еврокомиссия пригрозила Маску за «дезинформацию» о конфликте в Израиле

11 октября 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Илону Маску пригрозили санкциями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Бизнесмен Илон Маск получил предупреждение Еврокомиссии из-за распространения в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter) дезинформации относительно конфликта, происходящего между Палестиной и Израилем. Ему пригрозили санкциями вплоть до удаления ложной информации. «После террористических атак, проведенных ХАМАС против Израиля, у нас есть указания, согласно которым ваша платформа используется для распространения нелегального контента и дезинформации внутри ЕС», — цитируют письмо комиссара Еврокомиссии Тьерри Бретона, которое было адресовано Маску, ТАСС. В письме указано, что деятельность бизнесмена может подпасть под санкции. В ЕС начал действовать Закон о цифровых услугах, в рамках которого операторы соцсетей обязуются удалять со своих площадок недостоверную информацию. Кроме того, за нарушение может быть выписан крупный штраф, пишет Национальная служба новостей.

Бизнесмен Илон Маск получил предупреждение Еврокомиссии из-за распространения в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter) дезинформации относительно конфликта, происходящего между Палестиной и Израилем. Ему пригрозили санкциями вплоть до удаления ложной информации. «После террористических атак, проведенных ХАМАС против Израиля, у нас есть указания, согласно которым ваша платформа используется для распространения нелегального контента и дезинформации внутри ЕС», — цитируют письмо комиссара Еврокомиссии Тьерри Бретона, которое было адресовано Маску, ТАСС. В письме указано, что деятельность бизнесмена может подпасть под санкции. В ЕС начал действовать Закон о цифровых услугах, в рамках которого операторы соцсетей обязуются удалять со своих площадок недостоверную информацию. Кроме того, за нарушение может быть выписан крупный штраф, пишет Национальная служба новостей.