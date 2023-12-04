Полковник Райснер призвал Запад идти ва-банк ради Украины

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Западу нужно дать Украине необходимую помощь, чтобы не проиграть в конфликте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западу нужно «идти ва-банк» в вопросе военной поддержки Украины, чтобы страна не проиграла в конфликте с РФ. Об этом заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер.

«Украина может проиграть в конфликте, если Запад не предоставит необходимую поддержку. Этот конфликт на истощение, и все решается в первую очередь ресурсами, а не моральным духом», — заявил он в интервью изданию Tagesschau.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно обращался к Западу из-за нехватки от них военной помощи. Он в своих соцсетях писал, что западные страны делают для Украины недостаточно. Также он заявил, что Европа не имеет права «уставать» от помощи Киеву.

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Западу нужно «идти ва-банк» в вопросе военной поддержки Украины, чтобы страна не проиграла в конфликте с РФ. Об этом заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер. «Украина может проиграть в конфликте, если Запад не предоставит необходимую поддержку. Этот конфликт на истощение, и все решается в первую очередь ресурсами, а не моральным духом», — заявил он в интервью изданию Tagesschau. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно обращался к Западу из-за нехватки от них военной помощи. Он в своих соцсетях писал, что западные страны делают для Украины недостаточно. Также он заявил, что Европа не имеет права «уставать» от помощи Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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