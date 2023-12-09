Украинский военный эксперт Жданов: ВСУ оказались в крайне невыгодном положении

10 декабря 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

По мнению эксперта, без западной техники мобилизация не спасет Украину Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины находятся в крайне невыгодном положении на фронте, армии необходима новая поставка оружия от союзников. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. «Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем», — высказался эксперт в эфире украинского телеканала. По его мнению, только поставки западного вооружения смогут переломить ситуацию. Жданов признал, что сейчас инициатива на поле боя находится в руках РФ. ВСУ пришлось перейти в стратегическую оборону, что делает их положение крайне невыгодным. ВС РФ лидируют в конфликте из-за хорошей подготовки обороны и развитого ОПК, а не из-за превосходства в живой силе, подчеркивал военный эксперт Дмитрий Дрозденко. Также он отмечал высокую степень мотивации у российских солдат.

Вооруженные силы Украины находятся в крайне невыгодном положении на фронте, армии необходима новая поставка оружия от союзников. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. «Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем», — высказался эксперт в эфире украинского телеканала. По его мнению, только поставки западного вооружения смогут переломить ситуацию. Жданов признал, что сейчас инициатива на поле боя находится в руках РФ. ВСУ пришлось перейти в стратегическую оборону, что делает их положение крайне невыгодным. ВС РФ лидируют в конфликте из-за хорошей подготовки обороны и развитого ОПК, а не из-за превосходства в живой силе, подчеркивал военный эксперт Дмитрий Дрозденко. Также он отмечал высокую степень мотивации у российских солдат.