09 декабря 2023

Украинский военный эксперт Жданов: ВСУ оказались в крайне невыгодном положении

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По мнению эксперта, без западной техники мобилизация не спасет Украину Фото:
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Вооруженные силы Украины находятся в крайне невыгодном положении на фронте, армии необходима новая поставка оружия от союзников. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

«Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем», — высказался эксперт в эфире украинского телеканала. По его мнению, только поставки западного вооружения смогут переломить ситуацию.

Жданов признал, что сейчас инициатива на поле боя находится в руках РФ. ВСУ пришлось перейти в стратегическую оборону, что делает их положение крайне невыгодным.

ВС РФ лидируют в конфликте из-за хорошей подготовки обороны и развитого ОПК, а не из-за превосходства в живой силе, подчеркивал военный эксперт Дмитрий Дрозденко. Также он отмечал высокую степень мотивации у российских солдат.

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Вооруженные силы Украины находятся в крайне невыгодном положении на фронте, армии необходима новая поставка оружия от союзников. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. «Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем», — высказался эксперт в эфире украинского телеканала. По его мнению, только поставки западного вооружения смогут переломить ситуацию. Жданов признал, что сейчас инициатива на поле боя находится в руках РФ. ВСУ пришлось перейти в стратегическую оборону, что делает их положение крайне невыгодным. ВС РФ лидируют в конфликте из-за хорошей подготовки обороны и развитого ОПК, а не из-за превосходства в живой силе, подчеркивал военный эксперт Дмитрий Дрозденко. Также он отмечал высокую степень мотивации у российских солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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