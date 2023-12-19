Эрдоган раскрыл, что скажет Путину при встрече

Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время
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Саммит G20, эрдоган реджеп тайип
Турция планирует возродить зерновую сделку, заявил Реджеп Тайип Эрдоган Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Турция планирует возобновить работу зернового коридора с Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и отметил, что ожидает переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время.

«Встретившись в ближайшее время с Путиным, мы скажем: «Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал», — сказал Эрдоган, передает РИА Новости. Он выразил надежду на получение положительного ответа от российского лидера.

Россия вышла из зерновой сделки летом. В Кремле неоднократно заявляли, что страны Запада не выполнили российские условия. На этом фоне Киев создал свой черноморский коридор, а Минобороны РФ сообщило, что будет считать военными целями суда, которые идут на Украину.

Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время общения с журналистами сказал, что Турция продолжает предпринимать шаги, чтобы возродить зерновую сделку. Он добавил, что в Турции прошел третий раунд целевой группы, которая занимается противоминными мерами. Они направлена на безопасность в Черном море.

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Турция планирует возобновить работу зернового коридора с Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и отметил, что ожидает переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. «Встретившись в ближайшее время с Путиным, мы скажем: «Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал», — сказал Эрдоган, передает РИА Новости. Он выразил надежду на получение положительного ответа от российского лидера. Россия вышла из зерновой сделки летом. В Кремле неоднократно заявляли, что страны Запада не выполнили российские условия. На этом фоне Киев создал свой черноморский коридор, а Минобороны РФ сообщило, что будет считать военными целями суда, которые идут на Украину. Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время общения с журналистами сказал, что Турция продолжает предпринимать шаги, чтобы возродить зерновую сделку. Он добавил, что в Турции прошел третий раунд целевой группы, которая занимается противоминными мерами. Они направлена на безопасность в Черном море.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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