Эрдоган раскрыл, что скажет Путину при встрече

Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время

19 декабря 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Турция планирует возродить зерновую сделку, заявил Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Турция планирует возобновить работу зернового коридора с Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и отметил, что ожидает переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. «Встретившись в ближайшее время с Путиным, мы скажем: «Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал», — сказал Эрдоган, передает РИА Новости. Он выразил надежду на получение положительного ответа от российского лидера. Россия вышла из зерновой сделки летом. В Кремле неоднократно заявляли, что страны Запада не выполнили российские условия. На этом фоне Киев создал свой черноморский коридор, а Минобороны РФ сообщило, что будет считать военными целями суда, которые идут на Украину. Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время общения с журналистами сказал, что Турция продолжает предпринимать шаги, чтобы возродить зерновую сделку. Он добавил, что в Турции прошел третий раунд целевой группы, которая занимается противоминными мерами. Они направлена на безопасность в Черном море.

Турция планирует возобновить работу зернового коридора с Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и отметил, что ожидает переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. «Встретившись в ближайшее время с Путиным, мы скажем: «Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал», — сказал Эрдоган, передает РИА Новости. Он выразил надежду на получение положительного ответа от российского лидера. Россия вышла из зерновой сделки летом. В Кремле неоднократно заявляли, что страны Запада не выполнили российские условия. На этом фоне Киев создал свой черноморский коридор, а Минобороны РФ сообщило, что будет считать военными целями суда, которые идут на Украину. Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время общения с журналистами сказал, что Турция продолжает предпринимать шаги, чтобы возродить зерновую сделку. Он добавил, что в Турции прошел третий раунд целевой группы, которая занимается противоминными мерами. Они направлена на безопасность в Черном море.