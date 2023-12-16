Турция надеется возобновить зерновую сделку с Россией

Турция продолжает предпринимать шаги, чтобы возродить зерновую сделку. Об этом рассказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время общения с журналистами.
«Мы продолжаем реализовывать со своей стороны инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было заключено при координации нашей страны и за счет своей эффективности внесло большой вклад в преодоление продовольственного кризиса», — заявил Яшар Гюлер. Его слова приводит
Гюлер рассказал, что в Турции прошел третий раунд целевой группы, которая занимается противоминными мерами. Они направлена на безопасность в Черном море. Ожидается, что документ, который обсуждался на заседании, будет подписан 11 января между тремя странами — Болгарией, Румынией Турцией.
Россия вышла из зерновой сделки летом. В Кремле неоднократно заявляли, что страны Запада не выполнили российские условия. На этом фоне Киев создал свой черноморский коридор, а Минобороны РФ сообщило, что будет считать военными целями суда, которые идут на Украину.
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