Турция надеется возобновить зерновую сделку с Россией

16 декабря 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Россия вышла из зерновой сделки летом 2023 года Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Турция продолжает предпринимать шаги, чтобы возродить зерновую сделку. Об этом рассказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время общения с журналистами. «Мы продолжаем реализовывать со своей стороны инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было заключено при координации нашей страны и за счет своей эффективности внесло большой вклад в преодоление продовольственного кризиса», — заявил Яшар Гюлер. Его слова приводит CNN Turk . Гюлер рассказал, что в Турции прошел третий раунд целевой группы, которая занимается противоминными мерами. Они направлена на безопасность в Черном море. Ожидается, что документ, который обсуждался на заседании, будет подписан 11 января между тремя странами — Болгарией, Румынией Турцией. Россия вышла из зерновой сделки летом. В Кремле неоднократно заявляли, что страны Запада не выполнили российские условия. На этом фоне Киев создал свой черноморский коридор, а Минобороны РФ сообщило, что будет считать военными целями суда, которые идут на Украину.

Турция продолжает предпринимать шаги, чтобы возродить зерновую сделку. Об этом рассказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время общения с журналистами. «Мы продолжаем реализовывать со своей стороны инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было заключено при координации нашей страны и за счет своей эффективности внесло большой вклад в преодоление продовольственного кризиса», — заявил Яшар Гюлер. Его слова приводит CNN Turk. Гюлер рассказал, что в Турции прошел третий раунд целевой группы, которая занимается противоминными мерами. Они направлена на безопасность в Черном море. Ожидается, что документ, который обсуждался на заседании, будет подписан 11 января между тремя странами — Болгарией, Румынией Турцией. Россия вышла из зерновой сделки летом. В Кремле неоднократно заявляли, что страны Запада не выполнили российские условия. На этом фоне Киев создал свой черноморский коридор, а Минобороны РФ сообщило, что будет считать военными целями суда, которые идут на Украину.