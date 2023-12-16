Турция надеется возобновить зерновую сделку с Россией

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Россия вышла из зерновой сделки летом 2023 года Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Турция продолжает предпринимать шаги, чтобы возродить зерновую сделку. Об этом рассказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время общения с журналистами.

«Мы продолжаем реализовывать со своей стороны инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было заключено при координации нашей страны и за счет своей эффективности внесло большой вклад в преодоление продовольственного кризиса», — заявил Яшар Гюлер. Его слова приводит CNN Turk.

Гюлер рассказал, что в Турции прошел третий раунд целевой группы, которая занимается противоминными мерами. Они направлена на безопасность в Черном море. Ожидается, что документ, который обсуждался на заседании, будет подписан 11 января между тремя странами — Болгарией, Румынией Турцией.

Россия вышла из зерновой сделки летом. В Кремле неоднократно заявляли, что страны Запада не выполнили российские условия. На этом фоне Киев создал свой черноморский коридор, а Минобороны РФ сообщило, что будет считать военными целями суда, которые идут на Украину.

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Турция продолжает предпринимать шаги, чтобы возродить зерновую сделку. Об этом рассказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время общения с журналистами. «Мы продолжаем реализовывать со своей стороны инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было заключено при координации нашей страны и за счет своей эффективности внесло большой вклад в преодоление продовольственного кризиса», — заявил Яшар Гюлер. Его слова приводит CNN Turk. Гюлер рассказал, что в Турции прошел третий раунд целевой группы, которая занимается противоминными мерами. Они направлена на безопасность в Черном море. Ожидается, что документ, который обсуждался на заседании, будет подписан 11 января между тремя странами — Болгарией, Румынией Турцией. Россия вышла из зерновой сделки летом. В Кремле неоднократно заявляли, что страны Запада не выполнили российские условия. На этом фоне Киев создал свой черноморский коридор, а Минобороны РФ сообщило, что будет считать военными целями суда, которые идут на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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