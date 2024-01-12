Экономист Колташов: РФ избежала логистического коллапса из-за санкций

Экономист Колташов: Россия избежала логистического коллапса из-за санкций
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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, уральские локомотивы, локомотив, электровоз, российские железные дороги, ржд, поезд
После введения санкций РЖД удалось не допустить логистического коллапса в грузоперевозках в России Фото:

России удалось избежать логистического коллапса из-за санкций Запада. Это один из главных результатов работы Российских железных дорог в 2022—2023 годах, заявил URA.RU руководитель Института нового общества Василий Колташов, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой РЖД Олегом Белозеровым 12 января.

«РЖД решили задачу, которую на Западе считали почти не решаемой в России. Логистического коллапса не произошло. В плане коммуникаций Россия не оказалась отрезана ни от морских портов, ни от Китая — все задачи по грузоперевозкам были решены. РЖД взяли на себя существенные объемы товарных потоков и обеспечили тем самым маневр экономики, когда основные потоки грузов были переориентированы: они пошли уже не с Востока на Запад, а с Запада на Восток», — пояснил Колташов.

Клипарт. Челябинская область
РЖД увеличили грузопоток и ускорили перевозку грузов
Фото:

Как сообщил на встрече с президентом глава компании Белозеров, на текущий момент доля железнодорожных грузоперевозок в стране составляет 87%. Россия занимает второе место в мире по грузообороту. «На Дальнем Востоке увеличили количество терминалов с шести до 17. Прирост — плюс 25%. Создали новые фитинговые платформы, где размещаются контейнеры под скорость 140 километров в час. Сократили время ухода из Ворсино в Калужской области в Новороссийск с трех суток до суток. Сейчас 78% грузов доставляется в порты по железной дороге, и он уходит затем на экспорт», — сообщил Белозеров.

Параллельно идет развитие транспортных коридоров и погранпереходов, грузооборот по которым также вырос, по словам главы РЖД. Серьезный прирост отмечается по коридору «Север — Юг», который свяжет порты на Балтике и Мурманский транспортный узел с портами на побережьях Персидского залива и Индийского океана.

По мнению экономиста Василия Колташова, увеличение грузопотока требует расширения пропускной способности железных дорог, строительства новых веток. Прежде всего, речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. «Уже в 2022 году РЖД работали на грани пропускной способности», — пояснил эксперт.

В декабре на Железнодорожном съезде президент Владимир Путин озвучил планы по строительству новых транспортных коридоров, в котором РЖД будут играть ключевую роль. Будет модернизирован центральный участок Транссиба. Планируется построить Северный широтный ход с выходом к портам Ямала, Таймыра и северной части Красноярского края. В планах также — строительство Северо-Сибирской магистрали от ХМАО до Транссиба и БАМа. На Дальнем Востоке появится коридор, который свяжет Арктическую и Южную часть этого макрорегиона. «Его элементы также формируются: это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через Лену и Амур, Тихоокеанская железная дорога», — сказал тогда Путин.

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России удалось избежать логистического коллапса из-за санкций Запада. Это один из главных результатов работы Российских железных дорог в 2022—2023 годах, заявил URA.RU руководитель Института нового общества Василий Колташов, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой РЖД Олегом Белозеровым 12 января. «РЖД решили задачу, которую на Западе считали почти не решаемой в России. Логистического коллапса не произошло. В плане коммуникаций Россия не оказалась отрезана ни от морских портов, ни от Китая — все задачи по грузоперевозкам были решены. РЖД взяли на себя существенные объемы товарных потоков и обеспечили тем самым маневр экономики, когда основные потоки грузов были переориентированы: они пошли уже не с Востока на Запад, а с Запада на Восток», — пояснил Колташов. Как сообщил на встрече с президентом глава компании Белозеров, на текущий момент доля железнодорожных грузоперевозок в стране составляет 87%. Россия занимает второе место в мире по грузообороту. «На Дальнем Востоке увеличили количество терминалов с шести до 17. Прирост — плюс 25%. Создали новые фитинговые платформы, где размещаются контейнеры под скорость 140 километров в час. Сократили время ухода из Ворсино в Калужской области в Новороссийск с трех суток до суток. Сейчас 78% грузов доставляется в порты по железной дороге, и он уходит затем на экспорт», — сообщил Белозеров. Параллельно идет развитие транспортных коридоров и погранпереходов, грузооборот по которым также вырос, по словам главы РЖД. Серьезный прирост отмечается по коридору «Север — Юг», который свяжет порты на Балтике и Мурманский транспортный узел с портами на побережьях Персидского залива и Индийского океана. По мнению экономиста Василия Колташова, увеличение грузопотока требует расширения пропускной способности железных дорог, строительства новых веток. Прежде всего, речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. «Уже в 2022 году РЖД работали на грани пропускной способности», — пояснил эксперт. В декабре на Железнодорожном съезде президент Владимир Путин озвучил планы по строительству новых транспортных коридоров, в котором РЖД будут играть ключевую роль. Будет модернизирован центральный участок Транссиба. Планируется построить Северный широтный ход с выходом к портам Ямала, Таймыра и северной части Красноярского края. В планах также — строительство Северо-Сибирской магистрали от ХМАО до Транссиба и БАМа. На Дальнем Востоке появится коридор, который свяжет Арктическую и Южную часть этого макрорегиона. «Его элементы также формируются: это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через Лену и Амур, Тихоокеанская железная дорога», — сказал тогда Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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