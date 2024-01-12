Экономист Колташов: РФ избежала логистического коллапса из-за санкций

Экономист Колташов: Россия избежала логистического коллапса из-за санкций

12 января 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

После введения санкций РЖД удалось не допустить логистического коллапса в грузоперевозках в России Фото: Анна Майорова © URA.RU России удалось избежать логистического коллапса из-за санкций Запада. Это один из главных результатов работы Российских железных дорог в 2022—2023 годах, заявил URA.RU руководитель Института нового общества Василий Колташов, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой РЖД Олегом Белозеровым 12 января. «РЖД решили задачу, которую на Западе считали почти не решаемой в России. Логистического коллапса не произошло. В плане коммуникаций Россия не оказалась отрезана ни от морских портов, ни от Китая — все задачи по грузоперевозкам были решены. РЖД взяли на себя существенные объемы товарных потоков и обеспечили тем самым маневр экономики, когда основные потоки грузов были переориентированы: они пошли уже не с Востока на Запад, а с Запада на Восток», — пояснил Колташов. РЖД увеличили грузопоток и ускорили перевозку грузов Фото: Илья Московец © URA.RU Как сообщил на встрече с президентом глава компании Белозеров, на текущий момент доля железнодорожных грузоперевозок в стране составляет 87%. Россия занимает второе место в мире по грузообороту. «На Дальнем Востоке увеличили количество терминалов с шести до 17. Прирост — плюс 25%. Создали новые фитинговые платформы, где размещаются контейнеры под скорость 140 километров в час. Сократили время ухода из Ворсино в Калужской области в Новороссийск с трех суток до суток. Сейчас 78% грузов доставляется в порты по железной дороге, и он уходит затем на экспорт», — сообщил Белозеров. Параллельно идет развитие транспортных коридоров и погранпереходов, грузооборот по которым также вырос, по словам главы РЖД. Серьезный прирост отмечается по коридору «Север — Юг», который свяжет порты на Балтике и Мурманский транспортный узел с портами на побережьях Персидского залива и Индийского океана. По мнению экономиста Василия Колташова, увеличение грузопотока требует расширения пропускной способности железных дорог, строительства новых веток. Прежде всего, речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. «Уже в 2022 году РЖД работали на грани пропускной способности», — пояснил эксперт. В декабре на Железнодорожном съезде президент Владимир Путин озвучил планы по строительству новых транспортных коридоров, в котором РЖД будут играть ключевую роль. Будет модернизирован центральный участок Транссиба. Планируется построить Северный широтный ход с выходом к портам Ямала, Таймыра и северной части Красноярского края. В планах также — строительство Северо-Сибирской магистрали от ХМАО до Транссиба и БАМа. На Дальнем Востоке появится коридор, который свяжет Арктическую и Южную часть этого макрорегиона. «Его элементы также формируются: это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через Лену и Амур, Тихоокеанская железная дорога», — сказал тогда Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России удалось избежать логистического коллапса из-за санкций Запада. Это один из главных результатов работы Российских железных дорог в 2022—2023 годах, заявил URA.RU руководитель Института нового общества Василий Колташов, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой РЖД Олегом Белозеровым 12 января. «РЖД решили задачу, которую на Западе считали почти не решаемой в России. Логистического коллапса не произошло. В плане коммуникаций Россия не оказалась отрезана ни от морских портов, ни от Китая — все задачи по грузоперевозкам были решены. РЖД взяли на себя существенные объемы товарных потоков и обеспечили тем самым маневр экономики, когда основные потоки грузов были переориентированы: они пошли уже не с Востока на Запад, а с Запада на Восток», — пояснил Колташов. Как сообщил на встрече с президентом глава компании Белозеров, на текущий момент доля железнодорожных грузоперевозок в стране составляет 87%. Россия занимает второе место в мире по грузообороту. «На Дальнем Востоке увеличили количество терминалов с шести до 17. Прирост — плюс 25%. Создали новые фитинговые платформы, где размещаются контейнеры под скорость 140 километров в час. Сократили время ухода из Ворсино в Калужской области в Новороссийск с трех суток до суток. Сейчас 78% грузов доставляется в порты по железной дороге, и он уходит затем на экспорт», — сообщил Белозеров. Параллельно идет развитие транспортных коридоров и погранпереходов, грузооборот по которым также вырос, по словам главы РЖД. Серьезный прирост отмечается по коридору «Север — Юг», который свяжет порты на Балтике и Мурманский транспортный узел с портами на побережьях Персидского залива и Индийского океана. По мнению экономиста Василия Колташова, увеличение грузопотока требует расширения пропускной способности железных дорог, строительства новых веток. Прежде всего, речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. «Уже в 2022 году РЖД работали на грани пропускной способности», — пояснил эксперт. В декабре на Железнодорожном съезде президент Владимир Путин озвучил планы по строительству новых транспортных коридоров, в котором РЖД будут играть ключевую роль. Будет модернизирован центральный участок Транссиба. Планируется построить Северный широтный ход с выходом к портам Ямала, Таймыра и северной части Красноярского края. В планах также — строительство Северо-Сибирской магистрали от ХМАО до Транссиба и БАМа. На Дальнем Востоке появится коридор, который свяжет Арктическую и Южную часть этого макрорегиона. «Его элементы также формируются: это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через Лену и Амур, Тихоокеанская железная дорога», — сказал тогда Путин.