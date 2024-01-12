Происшествия Mash: два трупа обнаружены на даче Сталина 12 января 2024 в 18:19 Размер текста - 17 + На бывшей даче Сталина в Подмосковье обнаружили два тела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заброшенной даче Иосифа Сталина были найдены два трупа. Об этом написал telegram-канал Mash. «Два тела обнаружены на заброшенной даче Иосифа Сталина. Предварительно, это бывший охранник участка и его приятель», — публикует telegram-канал. Причина смерти пока не известна. В сентябре 2023 года особняк бывшего лидера СССР, где он проживал в 1930-х годах, продали за солидную сумму, передает МК . 403,5 млн рублей выложила за дачу краснодарская правовая компания. На заброшенной даче Иосифа Сталина были найдены два трупа. Об этом написал telegram-канал Mash. «Два тела обнаружены на заброшенной даче Иосифа Сталина. Предварительно, это бывший охранник участка и его приятель», — публикует telegram-канал. Причина смерти пока не известна. В сентябре 2023 года особняк бывшего лидера СССР, где он проживал в 1930-х годах, продали за солидную сумму, передает МК. 403,5 млн рублей выложила за дачу краснодарская правовая компания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям