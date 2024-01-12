Mash: два трупа обнаружены на даче Сталина

На бывшей даче Сталина в Подмосковье обнаружили два тела
На заброшенной даче Иосифа Сталина были найдены два трупа. Об этом написал telegram-канал Mash.
«Два тела обнаружены на заброшенной даче Иосифа Сталина. Предварительно, это бывший охранник участка и его приятель», — публикует telegram-канал. Причина смерти пока не известна.
В сентябре 2023 года особняк бывшего лидера СССР, где он проживал в 1930-х годах, продали за солидную сумму, передает
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