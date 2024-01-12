Mash: два трупа обнаружены на даче Сталина

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Суд. Курган, судебный пристав, полиция, пристав
На бывшей даче Сталина в Подмосковье обнаружили два тела Фото:

На заброшенной даче Иосифа Сталина были найдены два трупа. Об этом написал telegram-канал Mash.

«Два тела обнаружены на заброшенной даче Иосифа Сталина. Предварительно, это бывший охранник участка и его приятель», — публикует telegram-канал. Причина смерти пока не известна.

В сентябре 2023 года особняк бывшего лидера СССР, где он проживал в 1930-х годах, продали за солидную сумму, передает МК. 403,5 млн рублей выложила за дачу краснодарская правовая компания.

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На заброшенной даче Иосифа Сталина были найдены два трупа. Об этом написал telegram-канал Mash. «Два тела обнаружены на заброшенной даче Иосифа Сталина. Предварительно, это бывший охранник участка и его приятель», — публикует telegram-канал. Причина смерти пока не известна. В сентябре 2023 года особняк бывшего лидера СССР, где он проживал в 1930-х годах, продали за солидную сумму, передает МК. 403,5 млн рублей выложила за дачу краснодарская правовая компания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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