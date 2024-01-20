В Италии отменили выставку о возрождении Мариуполя из-за русофобии

21 января 2024 в 01:49 Размер текста - 17 +

В Италии стала процветать русофобия после начала СВО на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Италии отмена выставки про восстановление Мариуполя является признаком русофобии в стране, начавшейся еще с начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент культурной ассоциации «Россия — Эмилия-Романья», занимающаяся организацией выставки, Лука Росси. «Несомненно это русофобия, потому что пропаганда, а особенно украинская военная пропаганда, источает русофобию в Италии с 24 февраля 2022 года. Русофобия стала основой в крупных итальянских СМИ и породила целый ряд проблем для россиян, проживающих в Италии и итальянцев, которые симпатизируют русским», — передают слова Росси «Известия». Он также дополнил, что было совершено множество жестоких нападений на граждан РФ и жителей Италии, однако в стране с этим борются. Целью выставки является желание продемонстрировать итальянцам, что Мариуполь возрождается, ведь русские строят новый город, отметил Росси. По его словам, это мероприятие поможет опровергнуть ложь украинской и западной пропаганды о конфликте на Украине и конкретно о Мариуполе. Глава администрации Мариуполя Олег Моргун рассказал журналисту URA.RU, что в городе уже восстановлено более тысячи частных домов. Сейчас в работе у российских строителей еще 1500 домов и построек, пострадавших во время атак ВСУ. Он дополнил, что в городе активно возводятся новые жилые микрорайоны, открываются детские сады и школы. Мэр города Константин Иващенко сообщал, что работы по восстановлению Мариуполя займут около полутора лет и завершатся к 2024 году, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Италии отмена выставки про восстановление Мариуполя является признаком русофобии в стране, начавшейся еще с начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент культурной ассоциации «Россия — Эмилия-Романья», занимающаяся организацией выставки, Лука Росси. «Несомненно это русофобия, потому что пропаганда, а особенно украинская военная пропаганда, источает русофобию в Италии с 24 февраля 2022 года. Русофобия стала основой в крупных итальянских СМИ и породила целый ряд проблем для россиян, проживающих в Италии и итальянцев, которые симпатизируют русским», — передают слова Росси «Известия». Он также дополнил, что было совершено множество жестоких нападений на граждан РФ и жителей Италии, однако в стране с этим борются. Целью выставки является желание продемонстрировать итальянцам, что Мариуполь возрождается, ведь русские строят новый город, отметил Росси. По его словам, это мероприятие поможет опровергнуть ложь украинской и западной пропаганды о конфликте на Украине и конкретно о Мариуполе. Глава администрации Мариуполя Олег Моргун рассказал журналисту URA.RU, что в городе уже восстановлено более тысячи частных домов. Сейчас в работе у российских строителей еще 1500 домов и построек, пострадавших во время атак ВСУ. Он дополнил, что в городе активно возводятся новые жилые микрорайоны, открываются детские сады и школы. Мэр города Константин Иващенко сообщал, что работы по восстановлению Мариуполя займут около полутора лет и завершатся к 2024 году, передает телеканал 360.