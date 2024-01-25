Рогов назвал три причины, почему ВСУ было выгодно сбить Ил-76 с пленными

Рогов: Киев мог сбить Ил-76 для запугивания военных ВСУ

25 января 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Киев хотел запугать военных, чтобы они не сдавались в плен, сбив Ил-76 (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Вооруженные силы Украины могли сбить военный самолет Ил-76 с пленными украинцами как минимум из-за трех причин, включая запугивание военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен. Об этом заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. «Режим президента Украины Владимира Зеленского, сбив самолет с военнопленными, преследовал несколько целей», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, целями Киева были: показать кураторам Запада способность и дальше убивать русских, сорвать переговоры по обмену военнопленными, а также запугать украинцев, чтобы они не сдавались в плен. Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета. Зеленский поручил министерству иностранных дел страны предоставить имеющиеся данные о крушении Ил-76, отметив, что Киев будет настаивать на международном расследовании.

Вооруженные силы Украины могли сбить военный самолет Ил-76 с пленными украинцами как минимум из-за трех причин, включая запугивание военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен. Об этом заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. «Режим президента Украины Владимира Зеленского, сбив самолет с военнопленными, преследовал несколько целей», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, целями Киева были: показать кураторам Запада способность и дальше убивать русских, сорвать переговоры по обмену военнопленными, а также запугать украинцев, чтобы они не сдавались в плен. Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета. Зеленский поручил министерству иностранных дел страны предоставить имеющиеся данные о крушении Ил-76, отметив, что Киев будет настаивать на международном расследовании.