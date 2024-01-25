Рогов назвал три причины, почему ВСУ было выгодно сбить Ил-76 с пленными

Вооруженные силы Украины могли сбить военный самолет Ил-76 с пленными украинцами как минимум из-за трех причин, включая запугивание военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен. Об этом заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
«Режим президента Украины Владимира Зеленского, сбив самолет с военнопленными, преследовал несколько целей», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, целями Киева были: показать кураторам Запада способность и дальше убивать русских, сорвать переговоры по обмену военнопленными, а также запугать украинцев, чтобы они не сдавались в плен.
Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета. Зеленский поручил министерству иностранных дел страны предоставить имеющиеся данные о крушении Ил-76, отметив, что Киев будет настаивать на международном расследовании.
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