Рогов назвал три причины, почему ВСУ было выгодно сбить Ил-76 с пленными

Рогов: Киев мог сбить Ил-76 для запугивания военных ВСУ
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Киев хотел запугать военных, чтобы они не сдавались в плен, сбив Ил-76 (архивное фото) Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Вооруженные силы Украины могли сбить военный самолет Ил-76 с пленными украинцами как минимум из-за трех причин, включая запугивание военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен. Об этом заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

«Режим президента Украины Владимира Зеленского, сбив самолет с военнопленными, преследовал несколько целей», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, целями Киева были: показать кураторам Запада способность и дальше убивать русских, сорвать переговоры по обмену военнопленными, а также запугать украинцев, чтобы они не сдавались в плен.

Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета. Зеленский поручил министерству иностранных дел страны предоставить имеющиеся данные о крушении Ил-76, отметив, что Киев будет настаивать на международном расследовании.

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Вооруженные силы Украины могли сбить военный самолет Ил-76 с пленными украинцами как минимум из-за трех причин, включая запугивание военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен. Об этом заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. «Режим президента Украины Владимира Зеленского, сбив самолет с военнопленными, преследовал несколько целей», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, целями Киева были: показать кураторам Запада способность и дальше убивать русских, сорвать переговоры по обмену военнопленными, а также запугать украинцев, чтобы они не сдавались в плен. Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета. Зеленский поручил министерству иностранных дел страны предоставить имеющиеся данные о крушении Ил-76, отметив, что Киев будет настаивать на международном расследовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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