В Петербурге задержаны 12 человек по подозрению в торговле информацией

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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
Сотрудники МВД России задержали 12 жителей Санкт-Петербурга по делу о торговле стратегически важной информацией Фото:

В Санкт-Петербурге задержаны 12 человек по подозрению в торговле информацией о передвижении железнодорожных составов по территории России и за ее пределы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ.

«Задержаны 12 петербуржцев, подозреваемых в торговле информацией о передвижении ж/д составов по территории России», — уточнили в пресс-службе МВД. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Уточняется, что данные могли быть переданы в другие страны.

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В Санкт-Петербурге задержаны 12 человек по подозрению в торговле информацией о передвижении железнодорожных составов по территории России и за ее пределы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ. «Задержаны 12 петербуржцев, подозреваемых в торговле информацией о передвижении ж/д составов по территории России», — уточнили в пресс-службе МВД. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Уточняется, что данные могли быть переданы в другие страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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