В Петербурге задержаны 12 человек по подозрению в торговле информацией

Сотрудники МВД России задержали 12 жителей Санкт-Петербурга по делу о торговле стратегически важной информацией
В Санкт-Петербурге задержаны 12 человек по подозрению в торговле информацией о передвижении железнодорожных составов по территории России и за ее пределы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ.
«Задержаны 12 петербуржцев, подозреваемых в торговле информацией о передвижении ж/д составов по территории России», — уточнили в пресс-службе МВД. Сообщение опубликовано
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