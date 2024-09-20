В Петербурге задержаны 12 человек по подозрению в торговле информацией

20 сентября 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Сотрудники МВД России задержали 12 жителей Санкт-Петербурга по делу о торговле стратегически важной информацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Санкт-Петербурге задержаны 12 человек по подозрению в торговле информацией о передвижении железнодорожных составов по территории России и за ее пределы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ. «Задержаны 12 петербуржцев, подозреваемых в торговле информацией о передвижении ж/д составов по территории России», — уточнили в пресс-службе МВД. Сообщение опубликовано в telegram-канале . Уточняется, что данные могли быть переданы в другие страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге задержаны 12 человек по подозрению в торговле информацией о передвижении железнодорожных составов по территории России и за ее пределы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ. «Задержаны 12 петербуржцев, подозреваемых в торговле информацией о передвижении ж/д составов по территории России», — уточнили в пресс-службе МВД. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Уточняется, что данные могли быть переданы в другие страны.